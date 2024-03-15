Врач Идармачева: При конъюнктивите и отите ребёнку нельзя выходить из дома

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Аллерголог-иммунолог, эксперт аналитического центра университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Айшат Идармачева перечислила симптомы заболевания детей, при которых настоятельно рекомендовала оставлять ребёнка дома и не водить в учебные заведения.
К таким она отнесла высокую температуру, отит, конъюнктивит и другие.
Кроме того, дома надо остаться при отравлении (рвоте и диарее), а также при кожных покраснениях и мраморной сыпи. Последние, по её словам, могут указывать на парвовирусную инфекцию.
Ранее физиотерапевт Луиза Райт сообщала о том, что у людей, сидящих больше 8 часов в сутки, риск развития хронических заболеваний повышается на 10-20%.
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«Категорически нельзя отправлять ребенка в дошкольное или учебное заведение, если у него есть высокая температура и лихорадка, конъюнктивит, отит, вши, энтеробиоз. Также нужно оставить дома ребенка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Идармачева.
Ранее физиотерапевт Луиза Райт сообщала о том, что у людей, сидящих больше 8 часов в сутки, риск развития хронических заболеваний повышается на 10-20%.
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Мелисса Тимофеева