Врач из Истры спасла зрение пациенту с проволокой в глазу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
38-летний мужчина поступил в офтальмологическое отделение Истринской больницы с отрезком проволоки в правом глазу. Травму пациент получил, устанавливая пластиковые окна, спасти глаз помогла операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Металлическая проволока находилась в передней камере правого глаза. Мы извлекли проволоку и полностью восстановили всю структуру переднего отрезка глаза и тургор. На роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.После операции пациенту провели консервативное лечение.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, зрение полностью восстановилось. Пациента уже выписали, он может вернуться к привычной жизни.
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