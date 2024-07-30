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Врач из Истры спасла зрение пациенту с проволокой в глазу

30 июля 2024, 12:58
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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38-летний мужчина поступил в офтальмологическое отделение Истринской больницы с отрезком проволоки в правом глазу. Травму пациент получил, устанавливая пластиковые окна, спасти глаз помогла операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Металлическая проволока находилась в передней камере правого глаза. Мы извлекли проволоку и полностью восстановили всю структуру переднего отрезка глаза и тургор. На роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.
После операции пациенту провели консервативное лечение.



Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, зрение полностью восстановилось. Пациента уже выписали, он может вернуться к привычной жизни.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#врачи
В Жуковском капитально отремонтируют больницу
30 июля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт главного лечебного корпуса больницы проведут в городском округе Жуковский, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию будущего капитального ремонта и провести работы по масштабному обновлению четырёхэтажного здания больницы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больница была построена в 1985 году. Капитальный ремонт должен быть завершён в 2026 году.

Начальная цена лота составляет 4 миллиарда 189 миллионов 863 тысячи рублей, заявки принимаются до 14 августа. Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области.

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#комитет по конкуретной политике мо
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В МОНИКИ поставили более 900 единиц медоборудования
30 июля 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 900 единиц медицинского оборудования поставили в МОНИКИ им. Владимирского за последние три года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«МОНИКИ — флагман подмосковной медицины, который мы активно развиваем. За три года в институт поставлено 905 единиц медицинского оборудования, в том числе аппарат МРТ, рентген-аппараты, аппараты КТ и другая медтехника на общую сумму свыше 2,76 млрд рублей», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве подчеркнули, что современная техника позволяет врачам МОНИКИ оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь и в целом развивать эту сферу.

Медицинскую технику для больниц и поликлиник Московской области закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Подмосковные хирурги нашли у ребёнка во время операции редкую патологию
30 июля 2024, 10:57

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Опасную для жизни врождённую патологию обнаружили врачи Видновской больницы у девятилетнего пациента в ходе операции по удалению аппендицита, ребёнка удалось спасти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мальчик поступил в больницу с высокой температурой и жалобами на сильную боль в животе и тошноту. Обследование показало, что у ребёнка острый аппендицит, поэтому было решено провести операцию. Во время операции хирурги обнаружили у пациента дивертикул Меккеля — локальное мешковидное выпячивание стенки подвздошной кишки, образовавшееся из-за неполного заращения желточного протока, который участвует в питании зародыша. Такая патология встречается у двух процентов населения», — говорится в сообщении.
Как объяснила детский хирург Виктория Жиронкина, эта патология чрезвычайно опасна тем, что у большинства детей дивертикул никак не проявляется, пока не начинается его осложнение — воспаление и кровотечение.

«В этом случае нам очень помогло оперативное вмешательство из-за острого аппендицита, в ходе которого мы и обнаружили опасную патологию», — подчеркнула врач.
Спустя два месяца после операции по поводу от аппендицита мальчику в плановом порядке удалили дивертикул. Операция прошла успешно. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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Не садиться за руль и пить витамины: врач раскрыла, как пережить надвигающуюся магнитную бурю
Врач Устинова посоветовала отказаться от посещения ТЦ в период магнитных бурь
29 июля 2024, 19:23

Фото: iStock/murat4art

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, ее пик ожидается 30 июля после полудня.

Во время магнитных бурь некоторые люди начинают жаловаться на ухудшение самочувствия. О том, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы в беседе с «Радио 1» рассказала врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна.

По словам эксперта, некоторые люди наиболее подвержены магнитным бурям. Она отметила, что проявляется это в виде ухудшения самочувствия или обострения имеющихся заболеваний.

«У гипертоников может повыситься давление, а у гипотоников понизиться. Люди страдают обострением тех заболеваний, которые у них есть. Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды, чем жиже наша кровь, тем легче ей «бежать» по сосудам», — объяснила эксперт.

Врач пояснила, что в эти дни необходимо внимательно к себе относиться, а именно хорошо высыпаться и принимать витаминные комплексы. Кроме этого, нужно перейти на правильное питание. Необходимо исключить употребление жирной, соленой, сладкой и жареной пищи на ночь, чтобы избежать отеков с утра.

«Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов», — добавила она.

Нельзя планировать дальнее путешествие, а также садиться за руль. Уровень неадекватности автоводителей во время магнитных бурь очень увеличивается, заключила она.

Несмотря на то, что воздействие геомагнитного фона на человека пока еще недостаточно изучено, в дни магнитных бурь можно подстраховаться, соблюдая ряд простых правил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковный педиатр Одинаева раскрыла незаменимость грудного молока для ребёнка
29 июля 2024, 19:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Грудное молоко – уникальный продукт. Индустрия детского питания пока не смогла повторить его состав, заявила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
В грудном молоке содержатся полезные питательные вещества, укрепляющие иммунитет ребенка, поддерживающие гармоничный рост и развитие.
«В материнском молоке – более 450 компонентов. Повторить их в виде сухого порошка в банке невозможно. В нём много нужных жиров, которые помогают правильному развитию головного мозга. Много ферментов, белков, углеводов, пробиотиков, которые формируют микробиом кишечника младенца. Благодаря грудному молоку все системы маленького организма будут работать правильно. Кроме того, материнское молоко – защита от заболеваний», – отметила Одинаева.
Доказано, что дети, которых кормили грудью реже болеют. У них почти не бывает сахарного диабета, анемии, болезней желудочно-кишечного тракта, ожирения, сердечно-сосудистых патологий.

Как рассказала педиатр, исключительно грудным вскармливание должно быть на протяжении шести месяцев жизни малыша. Но лучше, чтобы оно продолжалось и дальше, после введения прикорма.

Как напомнили в Минздраве Подмосковья, с 29 июля по 4 августа в России проводится Неделя грудного вскармливания.

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#минздрав мо
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Учёный Куликов заявил о неожиданных полезных свойствах сметаны
Учёный Куликов: Сметана способствует улучшению памяти
29 июля 2024, 18:55

Фото: iStock/Magone

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.
«За счёт высокого содержания витамина В4 улучшается работа мозга и память, а высокое содержание молочного жира способствует не только повышению аппетита и улучшению настроения, но и усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Куликов.

Он также назвал оптимальным количеством сметаны жирностью 15-20% не более 2-3 столовых ложек в день.

Ранее врач-эксперт Роман Иванов заявил, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.

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Врач Третьякова раскрыла неожиданный вред соцсетей
Врач Третьякова: Соцсети могут ухудшить память
29 июля 2024, 18:34

Фото: iStock/Urupong

Психофизиолог, кандидат химических наук, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ, старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Вера Третьякова заявила, что постоянное сидение в социальных сетях может значительно ухудшать память и когнитивные функции в целом.
«Частые отвлечения и небольшие фрагменты информации, характерные для соцсетей, могут снизить способность человека сосредотачиваться на одной задаче и мыслить глубоко. В результате, такой тип мышления и советующие ему паттерны активации мозга могут стать автоматическими и привести к трудностям с выполнением задач, требующих длительной концентрации», — пояснила в беседе с Газета.ру Третьякова.

Ранее директор «Московской школы программистов» Дмитрий Коняев называл самыми вредными привычками детей в интернете бесконечный скроллинг ленты соцсетей и зависимость от коротких видео.

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Россиянам раскрыли, что нельзя есть во время магнитных бурь
Врач Кондрахин не рекомендовал кофе и копчёности во время магнитных бурь
29 июля 2024, 17:15

Фото: iStock/WiroKlyngz

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что чувствительным к магнитным бурям людям не рекомендуется употреблять в их период стимулирующие напитки, такие, как чай, кофе и алкоголь.
«Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьёт кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить его во время магнитной бури могут начаться проблемы с капиллярным кровотоком, повыситься давление и увеличиться нагрузка на сердце», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Также специалист советовал не есть копчёности, солёности и консервы. При этом врач подчеркнул, что к здоровому человек такие рекомендации могут и не относиться, так как он не почувствует последствий магнитных бурь.

До этого россиянам напомнили о пользе витамина С для кожи. Как пишет Общественная Служба Новостей, этот элемент замедляет процесс старения, активно участвуют в выработке коллагена, осветляет пигментные пятна и выравнивает тон кожи, эффективно работает при акне и розацеа, предотвращает сухость, а также успешно работает при разглаживании неровностей и рубцов.

Ранее химик-косметолог Наталья Ткаченко не рекомендовала регулярно умываться дегтярным мылом, поскольку из-за его состава кожа будет не успевать восстанавливаться, что для неё вредно.

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Более тысячи жителей Дубны прошли медосмотр в «Городках здоровья»
29 июля 2024, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

«Городки здоровья», где любой желающий мог пройти диспансеризацию, развернули в Дубне 27 июля на Большой Волге и Левобережье, в этом году день здоровья был приурочен к 68-летию со дня основания города. Участниками акции стали более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Медосмотры на свежем воздухе для жителей организовали специалисты Дубненской больницы, медсанчасти №9 Федерального медико-биологического агентства, частных клиник и патронажной службы. В рамках акции можно было пройти УЗИ вен, маммографию, флюорографию, получить консультацию терапевта, педиатра или узкого специалиста. Кроме того, желающие могли проверить свой уровень холестерина и глюкозы в крови», — отметил глава городского округа Максим Тихомиров.
В «Городках здоровья» проходили и обучающие мероприятия: желающих учили делать массаж детям и оказывать первую помощь, а также рассказывали об основах здорового питания.

Для участников медицинской акции также провели лотерею, призами в которой стали гантели, скакалки, обручи, мячи, скейтборды, самокаты и даже велосипеды. Кроме того, самые активные посетителей «Городков здоровья» отправились на вечернюю прогулку на теплоходе, где для них организовали конкурсы и викторины с подарками.

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