Врач назвал еду, наносящую мощнейший удар по поджелудочной всего за один вечер

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил россиян о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздничных столов. Об этом он написал в личном телеграм-канале.
Он отметил, что в период новогодних праздников, давление на поджелудочную железу усиливается, что может быть чревато развитием острого панкреатита.
Вялов предупредил, что переедание вместе с употреблением спиртных напитков может вызвать тяжесть в животе, диарею, газы и головные боли на следующий день. Он отметил, что боль может вызывать даже жирная пища, к примеру, салаты с майонезом и курицы, запеченной в соусе.
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