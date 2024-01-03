Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач назвал еду, наносящую мощнейший удар по поджелудочной всего за один вечер

Врач назвал еду, наносящую мощнейший удар по поджелудочной всего за один вечер

Доктор Вялов назвал еду, способную за один вечер вывести из строя поджелудочную
03 января 2024, 16:04
Фото: istock / Tat'yana Andreyeva

Фото: istock / Tat'yana Andreyeva

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил россиян о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздничных столов. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Он отметил, что в период новогодних праздников, давление на поджелудочную железу усиливается, что может быть чревато развитием острого панкреатита.

Вялов предупредил, что переедание вместе с употреблением спиртных напитков может вызвать тяжесть в животе, диарею, газы и головные боли на следующий день. Он отметил, что боль может вызывать даже жирная пища, к примеру, салаты с майонезом и курицы, запеченной в соусе.


Врач также посоветовал не сидеть всю ночь за столом, а вставать из-за него и двигаться. Вялов призвал не забывать про танцы.


Читайте также:

Нарколог Шуров рассказал, как избежать диетического и алкогольного срыва
Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром

Нарколог раскрыл, почему капельница от похмелья нужна не всем
#эксперт
#болезнь
#врач
#еда
#праздники
#пища
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главный педиатр Подмосковья призвала провести каникулы с пользой для ребенка
03 января 2024, 11:06

Фото: istock / evgenyatamanenko

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, Нисо Одинаева рассказала о том, как провести новогодние каникулы с пользой для ребенка.

Она отметила, что праздничные дни для многих становятся выходом из привычного режима дня, изменением рациона питания в сторону вредной и калорийной пищи. Кроме того, отдых в новогодние праздники, как правило, ленивый, что не полезно ни взрослым, ни детям.

Врач призвала стараться сохранять привычный режим дня даже на выходных. Разумеется, он не будет таким строгим, как обычно: вставать и ложиться можно позже.

«Но важно поддерживать примерно одинаковое время подъема и отхода ко сну. Следите за тем, чтобы у подростков не менялись местами день и ночь, а также не забывайте о дневном сне для маленьких детей. Взрослым желательно отказаться от алкоголя, ведь за праздничным весельем легко забыть о тех или иных рисках для здоровья ребенка», — заявила Одинаева.
Педиатр также заявила, что важно сохранять режим питания, избегая чрезмерного употребления сладких подарков, особенно, вместо еды.

Чтобы не подхватить ОРВИ, Одинаева порекомендовала по возможности не посещать места с большим скоплением людей.

«Научите ребенка соблюдению правил гигиены, объясните, почему важно мыть руки перед каждым приемом пищи, после возвращения домой», — отметила врач.
Она также призвала следить за временем прибывания ребенка на улице. Одевая ребенка на улицу, она посоветовала использовать принцип многослойности, чтобы иметь возможность регулировать уровень тепла.

«И не забывайте, что дети во многом берут пример с взрослых, поэтому соблюдая все перечисленные правила сами, вы сможете отлично провести новогодние каникулы без каких-либо последствий для здоровья», — подытожила главный педиатр Подмосковья.
Читайте также:

Нарколог Шуров рассказал, как избежать диетического и алкогольного срыва

Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром

Нарколог раскрыл, почему капельница от похмелья нужна не всем
#отдых
#врач
#орви
#каникулы
#праздники
#новогодние каникулы
#педиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Шуров рассказал, как избежать диетического и алкогольного срыва
Нарколог Шуров: прогулки помогут избежать диетического и алкогольного срыва
02 января 2024, 13:33

Фото: iStock/undrey

Нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал в беседе с NEWS.ru, что в ходе длинных новогодних праздников не нужно планировать запои и обжорства, а также закупать ящиками алкоголь.
«Праздники очень длинные, запланируйте визиты к родителям, активную программу, походы на каток, театр, гуляйте в парках, в лесу, спорт. Не сидите тупо перед телевизором и не упивайтесь», — цитирует нарколога NEWS.ru.

По словам Шурова, лучше выпить небольшое количество легкого алкоголя. Специалист напомнил, что в праздничные дни смертность увеличивается в 4 раза. Для хорошего отдыха отличными спутниками станут крепкий и здоровый сон, правильное питание и активное времяпрепровождение.

Читайте также:

Россиянам назвали максимальные сроки годности новогодних салатов

Опухоль в легких нашли у актëра сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь»

Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром
#спорт
#врачи
#театр
#сон
#каток
#питание
#праздники
#смертность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали максимальные сроки годности новогодних салатов
Диетолог Микитюк: простоявшие всю новогоднюю ночь салаты нельзя есть 1 января
01 января 2024, 21:27

Фото: iStock/Kyrylo Baranovskyi

Диетолог Людмила Микитюк сообщила, что простоявшие на новогоднем столе при комнатной температуре салаты нельзя есть 1 января. Об этом пишет NEWS.ru.
«Все консервы после открытия хранятся в холодильнике не дольше двух дней. Чтобы замедлить процесс окисления, лучше переложить изделия в жестяных банках в стеклянные емкости», — приводит слова диетолога NEWS.ru.

Микитюк отметила, что рыбные, мясные и сырные нарезки не могут храниться дольше десяти – двенадцати часов даже в холодильнике, рыба в любом виде хранится не более тридцати шести часов. Диетолог заключила, что нарезанные фрукты и овощи не следует хранить дольше суток, торты и сладости можно употреблять в ​пищу до истечения срока годности.

Читайте также:

Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром

Терапевт назвала самое полезное новогоднее блюдо

Врач Тяжельников рассказал, почему нельзя пить алкоголь на улице
#врачи
#консервы
#рыба
#алкоголь
#овощи
#диетолог
#фрукты
#сладости
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог раскрыл, почему капельница от похмелья нужна не всем
Нарколог Мамашов рассказал, как эффективно избавиться от похмелья
01 января 2024, 13:03

Фото: IStock/Paolo Cordoni

Похмелье – это реакция организма на больше количества токсинов. Оно часто сопровождается больной головой, тошнотой и обезвоживанием. Психиатр-нарколог, эксперт по работе с зависимостями Кирилл Мамашов рассказал «Радио 1», говорит ли похмелье об алкоголизме, и как избавиться от последствий застолья.
По словам эксперта, если после алкогольного вечера человек ощущает тревогу, у него повышенные пульс и давление, он хочет снова выпить, чтобы опохмелиться – это может свидетельствовать о первой стадии алкоголизма.
«При похмелье, когда человек просто перебрал с алкоголем, чувствуется слабость, разбитость, тошнота, головная боль, но у него нет желания опохмеляться. Если у него есть такое желание, то это уже первая стадия алкоголизма. Это абстинентный синдром, патологическое состояние, это болезнь», — сказал он.
При признаках алкоголизма человеку будет сложно восстановить силы без новой дозы алкоголя или капельницы. Мамашов подчеркнул, что при обычном похмелье обращаться к помощи медиков не нужно, с последствиями помогут справиться витамины, бульоны и болеутоляющие.
«При похмелье в первую очередь нужно пить много обычной воды, не ограничивая себя. Во вторую очередь нужно восстановить электролитный баланс. Можно развести регидрон в воде и в течение дня выпить. Нужно пить куриные, мясные, овощные бульоны, витамин С, мультивитамины, есть фрукты и овощи. Также поможет янтарная кислота. Если болит голова, то можно принять обезболивающее, болеутоляющее. Но если у вас трясучка, тремор, боязнь смерти, учащённое сердцебиение, повышенный пульс, потоотделение, то в этом случае без врача с капельницей уже не справиться», — отметил он.
Читайте также:

Диетолог посоветовала идеальный вариант завтрака при похмелье

Нарколог Петров раскрыл, кому противопоказан алкоголь

Врач Петров назвал самые опасные народные способы борьбы с похмельем
#болезнь
#витамины
#алкоголь
#нарколог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области родились 11 детей в новогоднюю ночь
01 января 2024, 12:21

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

Врачи Московской области в новогоднюю ночь помогли родиться 11 детям. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Наши врачи готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным в любое время.Поздравляем родителей с таким началом Нового года и желаем им и детям крепкого здоровья», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в Подмосковье с 31 декабря на 1 января на свет появились 6 девочек и 5 мальчиков. Помимо этого, самой первой новой жительницей Московской области стала девочка в Видном, которая родилась в 01ч 30 мин.

Кроме этого, в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», благодаря который поможет узнать подробную информацию о системе родовспоможения в Подмосковье, в том числе и о видах родов.

Читайте также:

В Тюменской области врачи не смогли определить пол новорождённых детей

Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром

Терапевт назвала самое полезное новогоднее блюдо
#подмосковье
#врачи
#помощь
#светлана стригункова
#девочка
#новорождённые
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром
Оливье и селедку под шубой лучше не есть утром 1 января, а отложить на обед
01 января 2024, 10:31

Фото: iStock/Anastasiya Larionova

Опрошенные РИА Новости доктора сообщили, что оливье и селедку под шубой лучше не есть сразу после пробуждения 1 января, а отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что доедать новогодних салаты необходимо с осторожностью, поскольку есть риск того, что они могли испортиться. Это может способствовать отравлению и расстройству пищеварения.

По словам специалиста, после употребления алкоголя происходит обезвоживание, по этой причине появляется желание поесть соленой пищи, которая задерживает воду, а также сильно углеводную, жирную продукцию для восполнения энергии. Также главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин подчеркнул, что «опохмеление» является чреватым для здоровья.

Ранее главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн перечислил три категории продуктов на новогоднем столе, которые провоцируют рак желудка и кишечника. Андрей Каприн призывает россиян убрать или хотя уменьшить количество копченой, острой и жирной пищи.

Читайте также:

Терапевт назвала самое полезное новогоднее блюдо

Онколог Каприн призвал россиян отказаться от копченостей для снижения риска рака

Врач Тяжельников рассказал, почему нельзя пить алкоголь на улице
#алкоголь
#нарколог
#рак
#психиатр
#терапевт
#новый год
#стол
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тюменской области врачи не смогли определить пол новорождённых детей
31 декабря 2023, 19:22

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

В Тюменской области за этот год родилось шесть детей: их пол не получилось определить при рождении.
72.ru, ссылаясь на департамент здравоохранения региона, пишет, что шестерым новорожденным диагностировали «нарушение формирования пола».

«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», – сказано в публикации.
Причина кроется в мутации генов, участвующих в процессе закладки желез.

В прошлом году такой диагноз был у троих новорожденных в Тюменской области. В 2019-2021 годах рождался как минимум один ребенок в год. В 2018 таких случаев не фиксировали.

Ранее сообщалось, что в Аргентине зафиксирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВОЗ.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года запустили более 100 единиц тяжёлого медоборудования

Долгопрудненские врачи спасли руку пациенту с «болезнью викингов»

В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали случай заражения человека ЗЛЭ
#дети
#новорождённые
#роддом
#здоровье
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Тяжельников рассказал, почему нельзя пить алкоголь на улице
31 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto/william87

После употребления алкоголя рекомендовано несколько часов, примерно 3 часа, не выходить на улицу.
РИА Новости пишет, что выпить небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу можно, но только в том случае, если быстро вернуться в тепло.

Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.
По словам специалиста, новогодняя ночь прогнозируется холодной. Именно из-за алкогольного опьянения случается большинство трагедий. Они связаны с переохлаждением.

После употребления алкоголя ощущение тепла на холоде мнимое. Алкоголь расширяет поверхностные сосуды из-за чего тепло быстро теряется. Повышенная теплоотдача создает тепловой фронт вокруг человека, из-за чего он не мерзнет.

«Из-за этого холодовые рецепторы на коже отключаются и мозг не дает команду на спазм периферических сосудов для прекращения потери тепла. При этом температура тела быстро падает», – сказал в заключении Андрей Тяжельников.
Читайте также:

Онколог Каприн призвал россиян отказаться от копченостей для снижения риска рака

Терапевт назвала самое полезное новогоднее блюдо

Россиянам раскрыли метод эффективного избавления от стресса
#новый год
#алкоголь
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Онколог Каприн призвал россиян отказаться от копченостей для снижения риска рака
31 декабря 2023, 12:50

Фото: istockphoto/aedkais

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн перечислил три категории продуктов на новогоднем столе, которые провоцируют рак желудка и кишечника.
«Российская газета» пишет, что Андрей Каприн призывает россиян убрать или хотя уменьшить количество копченой, острой и жирной пищи.

Эти продукты значительно увеличивают риск развития онкологических заболеваний кишечника и желудка. Их рекомендовано заменить овощами, фруктами. Придерживаться нужно сбалансированного питания, чтобы организм получал необходимые витамины и микроэлементы.

В 2024 году онколог предлагает перестать заниматься самолечением и бросить вредные привычки.

«Ни одна выкуренная сигарета или лишний выпитый бокал спиртного не добавят вам здоровья, сил и энергии», —утверждает Андрей Каприн. Добавив, что такие привычки провоцируют «поломку» организма.
Читайте также:

Терапевт назвала самое полезное новогоднее блюдо

Россиянам раскрыли метод эффективного избавления от стресса

Врач Чижикова заявила об опасности переедания красной икры
#онкология
#новый год
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф