Врач Саламатина рассказала, для кого опасны электроодеяла

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Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина заявила, что одеяла и простыни с подогревом могут быть опасны для людей с онкологией, а также с диабетом, при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей, с нарушениями чувствительности и с имплантами, обеспечивающими работу сердца.
«Электропростынь и электроодеяло изготовлены из натуральных тканей, но по всей поверхности изделий проходят тонкие электрические нагреватели, благодаря которым можно согреть кровать и удерживать в ней длительное время нужную температуру. Поскольку в изделиях присутствует электроэлементы, есть риск возникновения не только пожара или ударом тока, но и создание электромагнитного поля», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что электроодеяло нельзя использовать в мятом и скомканном виде, а также спать под ним с животными.
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