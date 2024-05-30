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Врач Саламатина рассказала, для кого опасны электроодеяла

Врач Саламатина заявила об опасности электроодеял для онкобольных
30 мая 2024, 19:45
Фото: iStock/Freer Law

Фото: iStock/Freer Law

Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина заявила, что одеяла и простыни с подогревом могут быть опасны для людей с онкологией, а также с диабетом, при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей, с нарушениями чувствительности и с имплантами, обеспечивающими работу сердца.


«Электропростынь и электроодеяло изготовлены из натуральных тканей, но по всей поверхности изделий проходят тонкие электрические нагреватели, благодаря которым можно согреть кровать и удерживать в ней длительное время нужную температуру. Поскольку в изделиях присутствует электроэлементы, есть риск возникновения не только пожара или ударом тока, но и создание электромагнитного поля», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что электроодеяло нельзя использовать в мятом и скомканном виде, а также спать под ним с животными.

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#безопасность
#электричество
#люди
#здоровье
Можайскую больницу ждёт капитальный ремонт
30 мая 2024, 18:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На 2024-2026 годы запланированы капремонт Можайской больницы и строительство подстанции скорой медицинской помощи в посёлке Поречье. Об этом глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«К нашей Можайской больнице приписаны 62 тыс. человек. Мы не только отремонтируем здание акушерского корпуса, но также поставим новое медицинское оборудование, мебель, обновится маршрутизация. Изменения почувствуют почти две трети жителей нашего округа», – отметил глава.
По словам Мордвинцева, также в округе продолжат обновлять парк машин скорой помощи.

В 2022 году в муниципалитете капитально отремонтировали школу «Лидер» в посёлке Гидроузел, в 2023-м – СОШ №2 в Можайске и СОШ №1 в деревне Клементьево. На следующий год запланирован капремонт школы «Перспектива» в посёлке Колычево.

Сообщается, что главными темами рабочей встречи стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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#скорая помощь
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#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Врач Белобородов предположил, чем могли заразиться россияне на Бали
Врач Белобородов допустил заражение россиян от моллюсков
30 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/sam_eder

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Белобородов заявил, что вирус, который подхватила семья россиян на отдыхе на Бали, мог быть вызван контактом с медузами или моллюсками.
«Это могли спровоцировать какие-то жгучие моллюски или медузы, с которыми семья случайно контактировала. Их клиническая картина очень напоминает токсикодермию. Она может проявляться в виде волдырей на коже. Сначала они небольшие, потом происходит нагноение и образуются корочки. В этой ситуации легко поставить диагноз, если понаблюдать за пациентом», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Белобородов.

А замглавного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова напомнила, что на отдыхе надо быть весьма осторожными на солнце, поскольку чрезмерно долгое нахождение под ультрафиолетовыми лучами чревато ожогами. Она отметила, что для защиты кожи можно использовать SPF-крем, а также соблюдать правильный режим принятия солнечных ванн.

«Оптимально загорать (не во вред здоровью и коже) – не один день от зари до зари, а понемногу и ежедневно. Если вы планируете находиться на открытом солнце в течение дня, рекомендуется использовать дополнительные средства защиты: зонты, платки светлых оттенков», — добавила в беседе с «Москвой 24» Новожилова.

Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил о том, что родинки необходимо закрывать во время загара для предотвращения риска заболеваний, таких, как рак кожи.

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#солнце
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#врач
#диагноз
#инфекция
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Индивидуальное сопровождение беременности с начала года привлекло 40 тыс. жительниц Подмосковья
30 мая 2024, 15:44

Фото: Istockphoto / shironosov

В Московской области с начала года услугой индивидуального сопровождения беременности воспользовались почти 40 тыс. женщин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Подмосковье реализуется проект «Наша женская консультация». Благодаря его внедрению обновляется внешний вид женских консультаций, вводятся новые услуги для беременных, в том числе их индивидуальное сопровождение личным помощником.
«В период беременности у женщины часто возникают вопросы. Важно, чтобы она могла задать их знающему специалисту. Кроме того, он рассказывает о школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома. Также специалист помогает записаться на приём к врачу, на скрининг. Всего с начала года почти 40 тыс. женщин воспользовались такой услугой», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учёт по беременности.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подробнее узнать о системе родовспоможения в Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»
30 мая 2024, 14:32

Фото: Istockphoto / fotomaniya

В Подмосковье расширили перечень специальностей и городских округов по программе «Земля врачам». Закон приняла на 86-м заседании Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Теперь бесплатный земельный участок по программе смогут получить врачи-психиатры.
«Такие специалисты сейчас востребованы в регионе. Укомплектованность наших медицинских организаций врачами этой специальности составляет около 80%. Этот показатель необходимо увеличивать», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он назвал программу «Земля врачам» эффективным инструментом привлечения медиков в регион.
«Она уже успешно себя зарекомендовала, и ранее мы уже расширяли перечень специальностей – добавили в список врачей-реабилитологов и гериатров. Всего с начала действия закона было предоставлено более 2,2 тыс. участков», – рассказал Брынцалов.
Закон также расширяет перечень городских округов, где медики могут получить бесплатный участок – в него добавлена Кашира.

В рамках программы «Земля врачам» медики могут получить участок бесплатно как в черте городских округов, участвующих в программе, так и в специально организованных для медработников посёлках. Врачи могут сами выбрать участок на кадастровой карте или из предлагаемой базы.

Условия состоят в том, что необходимо трудиться по основному месту работы в гос­учреждениях здравоохранения Московской области;
иметь стаж работы по специальности не менее трёх лет; не являться участником программы «Социальная ипотека» и не иметь в пользовании земельный участок, предоставленный государством ранее.

Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.

Врачи каких специальностей и в каких городских округах могут получить участок, можно узнать на сайте Мособлдумы.

Как отметили в пресс-службе, с начала года в Московской области уже 110 врачей получили земельные участки.

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#московская область
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Онколог Черемушкин заявил о необходимости закрывать родинки при загаре
30 мая 2024, 13:01

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил о том, что родинки необходимо закрывать во время загара для предотвращения риска заболеваний, таких, как рак кожи.
«Во время загара желательно закрывать родинки либо вовсе их удалить. Есть такое понятие — диспластический невус — это доброкачественная родинка с повышенным риском озлокачествления», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

По его словам, такие образования могут быть как единичными, так и множественными.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» объяснил, как по внешним признакам определить опасность родинок.

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#опухоль
#опасность
#здоровье
#лето
#кожа
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Биолог Опарин объяснил опасность бомбочек для ванны
30 мая 2024, 12:53

Фото: iStock/Svetlana Monyakova

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что бомбочки для ванн могут вызывать аллергические реакции из-за содержащихся в них эфирных веществ.
Поэтому, считает эксперт, особенно осторожными с такими бомбочками надо быть аллергикам.

«Синтетические ароматизаторы способны вызывать различные негативные реакции организма: зуд, покраснение кожи, аллергию. Красители или консерванты также могут вызывать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей. Поэтому, покупая бомбочки для ванн, внимательно читайте состав, перед использованием проведите тест на небольшом участке кожи», — пояснил в беседе с NEWS.ru Опарин.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова заявила, что спастись от тополиного пуха аллергикам могут помочь медицинские маски и солнечные очки.

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Педиатр Одинаева рассказала, как защитить ребенка от солнечного удара
30 мая 2024, 12:24

Фото: istockphoto / vvvita

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как защитить ребенка от жары и солнечного удара. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области до конца недели ожидается сильная жара до 30°C.

«В жару стоит ограничить пребывание ребенка на улице и снизить физические нагрузки. Не допускайте нахождения ребенка под прямыми солнечными лучами, поэтому откажитесь от игр на дворовых детских площадках с пластиковыми, раскаленными от зноя горками. Чем младше ребенок, тем быстрее он перегревается на солнце. От долгих поездок на дачу тоже стоит воздержаться», — отметила Нисо Одинаева.

Специалист подчеркнула, что во время жаркой погоды стоит убрать из рациона жирную и тяжелую пищу, мучные изделия и сладкое.

«В рацион лучше добавить больше фруктов и овощей. Перекусить можно творогом. А блюда из мяса употреблять не в обед, а на ужин, когда спадает жара. Во время зноя вообще правильнее перенести основной прием пищи на вечер. И, конечно, следите за свежестью продуктов и сроком их годности — при жаркой погоде продукты портятся быстрее, особенно это касается молочки», — добавила педиатр.

Если вдруг ребенку всё-таки стало плохо, то следует сразу же обратиться за медицинской помощью.

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Женщинам рассказали о пользе осознанного воздержания от секса
30 мая 2024, 04:42

Фото: istock / PeopleImages

По мнению психотерапевтов Аманды Мейджор и Кэролайн Пламер, отказ от интима не делает женщин одинокими, а позволяет им управлять своей жизнью и расставлять комфортные для них границы в общении с мужчинами. О пользе осознанного женского воздержания эксперты рассказали в разговоре с изданием Refinery29.
Согласно различным исследованиям, поколение Z и миллениалы



занимаются сексом меньше, чем предыдущие поколения, и обычно эти данные преподносятся с негативной характеристикой.

36-летняя жительница Лос-Анджелеса Кей Ли не согласилась с таким суждением и намеренно отказалась от секса 5 лет назад. Девушка называет это решение самым важным в жизни.

«Я чувствую себя прекрасно без секса. Но я могу поменять свои убеждения, если встречу достойного мужчину», — поделилась она
В юности американка вышла замуж за друга детства. В браке она считала себя идеальной супругой и полностью посвящала время семье. После развода в 31 год она снова завела роман, но поняла, что отношения тяготят ее, а случайный секс больше не представляет интереса.

«На данном этапе моей жизни мне есть что терять, и я слишком забочусь о своем здоровье и благополучии, чтобы рисковать ими. Слово «воздержание» неточно описывает мои чувства. Воздержание подразумевает сдержанность, а я не сдерживаю себя. У меня вообще нет желания делиться собой с кем-либо таким образом», — призналась девушка.
Как отмечает Мейджор, воздержание от сексуальной жизни позволяет не только сохранить свою индивидуальность, но и восстановиться после травмирующих отношений. По мнению психотерапевта, отказ от секса позволяет полностью контролировать свою жизнь и не отчитываться ни перед кем.

Пламер добавила, что целибат в нынешнем его понимании женщинами является не периодом переживания утраты, а возвращение себе жизненных ценностей. Она также отметила, что длительный отказ может сделать сексуальный акт более важным для ряда людей. При начале новых отношений после длительного периода без интима, лучше быть честным с партнером, чтобы обсудить ожидания от будущего, подытожила эксперт.

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Орехово-зуевские врачи удалили из мозга пациента 14 тромбов
29 мая 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь пациента, удалив из его головного мозга 14 тромбов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступил 50-летний мужчина с инсультом – острым нарушением мозгового кровообращения. У него были нарушены двигательная функция, координация, речь и ориентация в пространстве. Компьютерная томография головного мозга и его сосудов установила острый тромбоз одного из каналов, по которому кровь оттекает от левого полушария мозга.
«Тромбоз поперченного синуса встречается очень редко – всего в 3% случаев. Заболевание трудно диагностировать. Используя ангиограф, мы удалили тромбы – всего их оказалось 14. Это помогло восстановить отток крови в левой половине головного мозга. Через 20 часов у пациента исчезли неврологические симптомы», – рассказал заведующий сосудистым центром, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас мужчина выписан из сосудистого центра. Речь, ориентация и работоспособность конечностей полностью восстановлены. Теперь пациенту предстоит реабилитация по месту жительства.

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#минздрав мо
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#московская область
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