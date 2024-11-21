Врач Кондрахин объяснил пользу плавания после 50-ти лет

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Кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что плавание полезно, в особенности людям после 50-ти лет.
По его словам, плавание предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также нормализует работу суставов. Такой вид спорта полезен для людей с остеохондроз, добавил специалист.
А врач-диетолог Ирина Писарева напомнила о вреде выпечки, особенно для людей с избыточным весом и заболеваниями ЖКТ.
Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова сообщала, что людям, страдающим аллергией на молочный белок, гастритом и болезнями почек, противопоказан творог.
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«В воде отлично распределяется масса тела, мы не испытываем тяжёлую нагрузку, хотя она идет на все мышцы нашего организма поскольку, нужно держаться на воде и плавать. Это позволяет сердцу отдохнуть, дать приток крови. В воде распределять нагрузку легче всего. Это позволяет нормально распределить кровообращение по организму, и в то же время нагрузить сердце не так сильно», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.
А врач-диетолог Ирина Писарева напомнила о вреде выпечки, особенно для людей с избыточным весом и заболеваниями ЖКТ.
«Тем, кто придерживается диеты, стоит исключить булочки из рациона, потому что сложно будет вписать их в суточную калорийность. А людям, у которых есть аллергическая реакция на продукты в составе, хронические заболевания ЖКТ, проблемы с обменом веществ, лучше готовить выпечку самостоятельно, чтобы не обострить недуги», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.
Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова сообщала, что людям, страдающим аллергией на молочный белок, гастритом и болезнями почек, противопоказан творог.
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Мелисса Тимофеева