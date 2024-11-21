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Врач Кондрахин объяснил пользу плавания после 50-ти лет

Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что плавание полезно, в особенности людям после 50-ти лет.
По его словам, плавание предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также нормализует работу суставов. Такой вид спорта полезен для людей с остеохондроз, добавил специалист.

«В воде отлично распределяется масса тела, мы не испытываем тяжёлую нагрузку, хотя она идет на все мышцы нашего организма поскольку, нужно держаться на воде и плавать. Это позволяет сердцу отдохнуть, дать приток крови. В воде распределять нагрузку легче всего. Это позволяет нормально распределить кровообращение по организму, и в то же время нагрузить сердце не так сильно», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.



А врач-диетолог Ирина Писарева напомнила о вреде выпечки, особенно для людей с избыточным весом и заболеваниями ЖКТ.

«Тем, кто придерживается диеты, стоит исключить булочки из рациона, потому что сложно будет вписать их в суточную калорийность. А людям, у которых есть аллергическая реакция на продукты в составе, хронические заболевания ЖКТ, проблемы с обменом веществ, лучше готовить выпечку самостоятельно, чтобы не обострить недуги», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова сообщала, что людям, страдающим аллергией на молочный белок, гастритом и болезнями почек, противопоказан творог.

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В Подмосковье назвали имена двух победителей конкурса «Народный доктор»
21 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock / Pornpimone Audkamkong

В Московской области подвели итоги конкурса «Народный доктор», сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В этом году победителями стали кардиолог Пушкинской клинической больницы им. В.Н. Розанова Грант Карапетян и педиатр Жуковской больницы Анна Сухорукова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Голосование проходило на портале «Добродел». Жители Подмосковья выбирали лучшего детского и взрослого врача из числа работников любой специальности.
«Ежегодно жители выбирают народного доктора. Это поддержка врачей, которые трудятся в наших больницах, а также возможность для пациентов отблагодарить и отметить доктора. Победители получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Всего в ежегодном конкурсе отдали голоса около 40 тыс. жителей Подмосковья.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Болатаева напомнила, что недавно в регионе назвали победителей премии «Подмосковный врач». Ими стали 100 специалистов – врачи разных направлений. Они получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.

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Подмосковные хирурги удалили подростку 10-сантиметровую костную опухоль
#здравоохранение
#минздрав мо
#врачи
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#конкурс
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#московская область
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#добродел
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За неделю диспансеризацию прошли около 500 жителей Каширы
21 ноября 2024, 14:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Бесплатную диспансеризацию проводят для жителей Каширы в местной больнице в рамках программы подмосковного министерства здравоохранения, за неделю состояние здоровья проверили около 500 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждый житель Подмосковья может пройти диспансеризацию, обратившись в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Регулярная диспансеризация играет ключевую роль в профилактике и раннем выявлении заболеваний. Это крайне важно для сохранения здоровья», — подчеркнул главный врач Каширской больницы Юрий Володин.
Отмечается, что стандартная диспансеризация требует не более двух посещений медучреждения. В текущем году диспансеризацию могут пройти люди 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годов рождения, а также все, кому больше 40 лет.

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#кашира
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
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Российские учёные обнаружили новый метод борьбы с глиобластомой
20 ноября 2024, 19:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские учёные из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук (ИВНД РАН), НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и МГУ им. М.В. Ломоносова выявили молекулы, способные тормозить деление клеток агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.
Отмечается, что такие синтетические одноцепочечные ДНК-молекулы могут действовать в как антитела, связываясь с мишенями, в качестве которых могут выступать опухолевые клетки глиобластомы.

В дальнейшем это может помочь в создании противоопухолевого препарата.

«Такой подход может стать новым решением проблемы терапии тяжёлой формы глиом человека. Если удастся блокировать способность опухолевых клеток образовывать новые опухоли, то это облегчит как их хирургическое более полное удаление, так и терапию. Цитостатическое воздействие аптамеров не вызывает тяжёлой формы некроза и «мягко» помогает современным технологиям лечения глиом человека стать более эффективными», — пояснила в беседе с RT завлабораторией молекулярно-клеточной нейрогенетики НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Галина Павлова.

До этого терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа рекомендовала метеозависимым людям при скачках давления бороться с таким состоянием с помощью правильного питания и употребления большого количества воды.

«Самое главное – не подвергать себя стрессам, вести щадящий образ жизни, не стараться бегать в фитнес-центры и через силу делать какие-то движения, перегружая свой организм», – добавила в беседе с «Москвой 24» Лапа.

Ранее сообщалось, что врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль.

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#врачи
#лечение
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#опухоль
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К работе в Раменской больнице приступил новый заместитель главврача Пронченко
20 ноября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Работу в Раменской больнице начал заместитель главврача по хирургии Александр Пронченко, которого назначили на эту должность в начале ноября. Кандидат медицинских наук является сердечно-сосудистым хирургом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 1996 году Пронченко с отличием закончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова по специальности «Лечебное дело». Диссертацию на учёную степень защитил в 2001-м.
«Передо мной поставлены задачи по внедрению в Раменской больнице реконструктивных операций при критической ишемии конечностей, минимально инвазивных операций с использованием лазера при варикозной болезни и геморрое, расширение спектра лапароскопических операций при грыжах. Также необходимо поддерживать работу хирургического стационара на должном уровне», – поделился медик.
Карьеру Александр Анатольевич начал врачом-хирургом в клинике военно-полевой хирургии в Санкт-Петербурге. В период проживания в Московской области прошёл путь от сосудистого хирурга до заместителя главного врача по хирургии в Домодедовской больнице. Затем занимал должность ведущего сосудистого хирурга Лечебно-диагностического центра высоких медицинских технологий Минобороны.

Специалист имеет опыт работы в медицине более 25 лет.

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Подмосковные хирурги удалили подростку 10-сантиметровую костную опухоль
20 ноября 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребёнку 10-сантиметровую костную опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 13-летний подросток с жалобами на объёмное твёрдое новообразование тазобедренного сустава. Диагностика выявила 10-сантиметровую доброкачественную остеохондрому, которая при несвоевременном лечении может переродиться в злокачественную.
«Как правило, такую опухоль обнаруживают случайно. Вначале новообразование не вызывает боли и дискомфорта. Из-за этого оно может незаметно вырасти до внушительных размеров, что может привести к деформации костей конечности. У заболевания не бывает обратного развития. Единственный метод лечения – хирургический. Мы удалили пациенту образование в пределах здоровой костной ткани», – рассказал заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.
Операция прошла благополучно и не повлияла на функции конечности. Подросток выписан на амбулаторное лечение. Восстановительный период займет около полугода. Затем пациент сможет вернуться к обычной жизни.

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#подмосковье
#московская область
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В Ники детства впервые провели патогенетическое лечение ребёнка со СМА
20 ноября 2024, 15:23

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Институте детства впервые провели патогенетическое лечение ребёнка со спинальной мышечной атрофией путём интратекального введения препарата «Нусинерсен», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) является редким нервно-мышечным заболеванием, которое характеризуется развитием вялых парезов и параличей, мышечной слабостью, атрофией мышц и потерей ребёнком ранее приобретённых двигательных навыков. Это заболевание возникает из-за мутаций в гене, ответственном за синтез белка выживания мотонейронов, что приводит к гибели двигательных нейронов спинного мозга.

«Мы завершили организацию системы медицинской помощи для детей со спинальной мышечной атрофией по принципу МФЦ. Теперь дети с этим тяжелым заболеванием смогут получать всю необходимую медицинскую помощь в условиях одного учреждения», — рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья, доктор медицинских наук Нисо Одинаева.
Введение препарата проводилось в отделении анестезиологии и реанимации Института детства.

«Проводимое лечение позволяет изменить траекторию естественного течения этого тяжелого неуклонно прогрессирующего заболевания, сохранить жизнь наших пациентов и значимо улучшить ее качество», — сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова.

В центре орфанных заболеваний НИКИ детства проводится динамическое наблюдение детей со СМА мультидисциплинарной командой специалистов, а также взаимодействие с фондом «Круг добра» для обеспечения пациентов патогенетической и генозаместительной терапией и регулярным введением препарата «Нусинерсен».

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Озвучена основная опасность для здоровья офисных работников
Врач Малиновская назвала главной опасностью многочасовую сидячую работу
20 ноября 2024, 14:57

Фото: iStock/g-stockstudio

Врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что основной опасностью для здоровья офисных работников является многочасовая сидячая работа.
«Главный враг здоровья — многочасовая сидячая работа в офисе. Из-за нее кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию, повышенную утомляемость, раздражительность, нарушение сна. В совокупности это приводит к развитию синдрома повышенной усталости», — отметила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

В этой связи она рекомендовала делать перерыв в течение дня каждые полтора-два часа, употреблять достаточно воды, делать зарядку и гимнастику для глаз.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Россиянам назвали простой способ «оздоровить» новогодний стол
Диетолог Гинзбург рекомендовал заменить белый хлеб ржаным
20 ноября 2024, 14:46

Фото: iStock/Magone

Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что сделать новогодний стол более полезным и менее калорийным можно с помощью замены, в первую очередь, белого хлеба ржаным.
Также меню новогоднего стола можно наполнить нежирными сортами рыбы и мяса.

«Ржаной хлеб, может быть, это и не нарядно, но полезно. Он защищает от переедания, сам по себе сытный и низкокалорийный, и когда мы едим с хлебом, мы меньше едим остальной еды. Если нежирная рыба на столе, нежирное мясо, какие-то мясные нарезки — очень хорошо, потому что они тоже сытные и снижают потребность в другой еде», — отметил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.

Ранее главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщала, что имитированная икра должна создаваться при определенных технических условиях, отвечающих нормам безопасности.

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Врач Центра крови Московской области сдала кровь в 80-й раз
20 ноября 2024, 13:41

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Врач-трансфузиолог из Щелковского филиала Московского областного центра крови Татьяна Орлова начала сдавать кровь около тридцати лет назад. В 2006 году ей был вручён знак «Почётный донор России». Недавно она сдала кровь уже в 80-й раз, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Службе крови Татьяна отдала более 20 лет. Она отвечает за приём цельной крови, разделение её на компоненты и обеспечение безопасности донорской крови, которая поступает в больницы. По её словам, работа сложная, ответственная, но в то же время интересная.

Донорская кровь важна для выздоровления и поддержания здоровья тяжелобольных пациентов, которые могут нуждаться в срочном переливании. Именно поэтому, когда в 1995 году ей предложили стать донором крови, она согласилась.

«Первая кроводача прошла для меня легко и безболезненно, и ощутила только положительные эмоции от того, что помогла кому-то сохранить или продлить жизнь. Это чувство гордости за себя и моральное удовлетворение стали для меня важными мотиваторами в донорской деятельности. Ведь каждый раз, сдавая кровь, я знаю, что она может спасти чью-то жизнь», — рассказала Орлова.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Во время очередного посещения Московской областной станции переливания крови Татьяна с интересом наблюдала за работой врачей и поняла, что хочет стать одним из них. В 2004 году она начала работать на Щёлковской станции переливания крови.

«Меня и мою работу объединяет желание дарить добро и жизнь человеку. Мой пример вдохновил и многих моих родных и близких стать донорами, и теперь они тоже регулярно сдают кровь», — сообщила женщина.

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#минздрав мо
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