Врач Кондрахин рассказал, какие тонометры нужно использовать пожилым

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Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что тонометры бывают двух видов: накладывающиеся на плечо и на предплечье.
По его словам, пожилым людям следует использовать первый тип тонометров.
Он подчеркнул, что тонометром, который накладывается на плечо, можно пользоваться всем.
Ранее врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева посоветовала во врем Великого поста принимать витаминно-минеральные комплексы, а также рассчитывать ежедневный рацион.
А диетолог Маргарита Королева заявляла, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.
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«Второй вариант более удобен и мобилен, но он не рекомендован к использованию людям после 40 лет. Если человек старше, то тонометр будет показывать неверные данные. С возрастом возникает ригидность сосудов, и прибор будет выдавать ошибку. Пожилым нельзя пользоваться тонометрами, которые накладываются на предплечье», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
Ранее врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева посоветовала во врем Великого поста принимать витаминно-минеральные комплексы, а также рассчитывать ежедневный рацион.
«Пост в огромном мегаполисе – это испытание для организма. Чтобы в таких условиях соблюдать пост, надо правильно рассчитывать ежедневный рацион. Надо соблюсти нормы белка. Надо следить за тем, чтобы организм был достаточно обеспечен необходимыми витаминами», – поделилась в беседе с АГН «Москва» Солнцева.
А диетолог Маргарита Королева заявляла, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.
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Мелисса Тимофеева