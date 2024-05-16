Врач Кондрахин рассказал о правилах в период магнитных бурь

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Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что в период магнитных бурь рекомендуется отказаться от чая, кофе, крепкого алкоголя, снизить употребление табака.
«Убираем стимуляторы — кофе, крепкий чай, алкоголь, уменьшаем количество табака. Надо перейти на режим ЗОЖ. Любая агрессия на организм требует адаптации. Человек чувствует дополнительные неприятности, и зачем ему негативные проявления интоксикации?» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кондрахин.
Ранее завотделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская заявляла, что передозировка витамина D может вызвать у беременных риск возникновения уродств плода, а также болезни костей ребёнка. Также избыток этого витамина в организме чреват расстройством пищеварения, головокружением, слабостью и спутанностью сознания.
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