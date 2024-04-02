Врач Королев: Чаше всего артрит бывает у женщин

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Врач-травматолог Сергей Королев рассказал об особенностях артрита, отметив, что такое заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
«Артрит протекает в виде воспалительного процесса, который поражает хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. Чаше всего артрит бывает у представительниц женского пола. Встречаются ювенильная, ревматоидная и реактивная разновидности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Королев.
Среди причин заболевания специалист назвал мочеполовую инфекцию, избыточную массу тела, травмы костей, вредные привычки, а также несбалансированное питание. При каких-либо недугах рекомендуется обращаться к врачу.
«Из-за таких диет организм не получает нужное количество полезных компонентов, и люди сталкиваются с негативными последствиями в виде снижения работоспособности и когнитивной функции, проблем с ЖКТ или другими системами организма, бросают эти диеты, набирают килограммы и снова ищут программу питания для похудения», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.
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