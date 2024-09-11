Врач Курачинова перечислила неожиданные симптомы глаукомы

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Офтальмолог Зарина Курачинова заявила, что о глаукоме могут говорить такие симптомы, как тошнота, мигрень и усталость.
Врач напомнила, что глаукома – серьёзное заболевание глаз, которое может привести к потере зрения.
При первых сомнительных симптомах или каки-либо подозрениях врач рекомендовала незамедлительно обращаться к специалистам.
Ранее сообщалось, что врачи Люберецкой больницы помогли женщине, которой грозила полная слепота.
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«Также пациенты могут замечать постепенное сужение поля зрения. Этот симптом проявляется не сразу, и многие люди не осознают, что их периферическое зрение ухудшилось, пока не возникает серьезная проблема», — добавила в беседе с NEWS.ru Курачинова.
При первых сомнительных симптомах или каки-либо подозрениях врач рекомендовала незамедлительно обращаться к специалистам.
Ранее сообщалось, что врачи Люберецкой больницы помогли женщине, которой грозила полная слепота.
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Мелисса Тимофеева