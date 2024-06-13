Врач Щербакова заявила о печальных последствиях тугоухости

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Врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.
«Когда работа слуха нарушается и, соответственно, нарушается процесс восприятия речи, это приводит к повышенному риску развития деменции. Часто пациенты с тугоухостью из-за своих проблем обрекают себя на социальную изоляцию, перестают общаться, закрываются. Это влечёт за собой развитие депрессии, которая также повышает риск развития деменции», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
Она отметила важность своевременных выявления проблемы и начала терапии.
Ранее стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.
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