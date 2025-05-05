Врач Маклаков предупредил об опасности удаления родинок народными методами

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Люди относятся к родинкам неоднозначно. Одни гордятся ими, а другие стараются избавиться от невусов (родинок) всеми возможными способами, включая сомнительные «бабушкины» методы, опирающиеся якобы на постулаты народной медицины.
Об опасности подобных экспериментов с собственной кожей рассказал врач-онкодерматолог Вадим Маклаков. В разговоре с изданием «Газета.Ru» он отметил, что количество и тип родимых пятен зависят от множества факторов. Среди них, например, наследственность, возраст и не в последнюю очередь — влияние внешней среды. Прежде всего, здесь стоит учитывать агрессивное ультрафиолетовое излучение, подчеркнул специалист.
Большинство невусов являются доброкачественными новообразованиями и не несут в себе никакой угрозы здоровью, но многие пытаются избавиться от них по эстетическим соображениям. Некоторые продолжают доверять советам так называемых «экспертов» из Интернета, которые якобы с успехом «лечат» любые заболевания, с сожалением констатировал врач.
По словам окодерматолога, достаточно всего лишь несколько раз смочить тампоном с перекисью водорода невус, чтобы получить опасный ожог кожи или занести инфекцию в месте повреждённого родимого пятна. Более того, если родинку полностью не удалить, существует большая вероятность его злокачественной трансформации, а это уже онкология, предостерёг врач.
Он подчеркнул, что любые манипуляции с родинками, в том числе проведение дерматоскопии, должны проводиться исключительно под контролем врача-дерматолога или онкодерматолога. Для удаления невуса следует использовать различные малотравматичные методики, включая радиоволновой метод (сургитрон) и электрокоагуляцию, заключил Маклаков.
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Большинство невусов являются доброкачественными новообразованиями и не несут в себе никакой угрозы здоровью, но многие пытаются избавиться от них по эстетическим соображениям. Некоторые продолжают доверять советам так называемых «экспертов» из Интернета, которые якобы с успехом «лечат» любые заболевания, с сожалением констатировал врач.
«Не скрою, среди моих пациентов тоже есть доверчивые люди, пытавшиеся (правда, безуспешно) вывести родинки с помощью обычной пищевой соды, перекиси водорода и столового уксуса. Однако о последствиях такой самодеятельности «целители», конечно, умалчивают. А они достаточно неприятные и даже опасные», — сказал Маклаков.
По словам окодерматолога, достаточно всего лишь несколько раз смочить тампоном с перекисью водорода невус, чтобы получить опасный ожог кожи или занести инфекцию в месте повреждённого родимого пятна. Более того, если родинку полностью не удалить, существует большая вероятность его злокачественной трансформации, а это уже онкология, предостерёг врач.
«Ценой необдуманного поступка может стать здоровье и даже жизнь пациента», — отметил специалист.
Он подчеркнул, что любые манипуляции с родинками, в том числе проведение дерматоскопии, должны проводиться исключительно под контролем врача-дерматолога или онкодерматолога. Для удаления невуса следует использовать различные малотравматичные методики, включая радиоволновой метод (сургитрон) и электрокоагуляцию, заключил Маклаков.
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Александр Бойцов