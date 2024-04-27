Психиатр рассказал, как выявить у себя шизофрению

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Шизофрению не легко выявить на ранней стадии, однако есть симптомы, на которые стоит обратить внимание и обратиться к врачу. Психиатр Виктор Рудов назвал признаки, которыми может сопровождаться шизофрения.
«Если у вас часто меняется настроение, вы понимаете, что стали вести себя странно, это замечают окружающие и вам об этом говорят, то, скорее всего это, первый звоночек», — рассказал Рудов в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом он отметил, что человек при шизофрении не теряет рассудок и интеллектуальные способности. Однако при развитии болезни у человека ухудшается память, рассеивается внимание, появляется желание побыть одному. Бывает и наоборот, что человек становится агрессивно навязчивым, вступает в споры и постоянно пытается что-то доказать.
Человек с развивающейся шизофренией может потерять интерес к близким и даже к самому себе, его перестают интересовать дела, которые ранее нравились.
Психиатр также посоветовал обратить внимание на нарушение сна, которое является признаком ранней стадии заболевания.
Он также призвал при малейшем подозрении на наличие шизофрении обратиться к врачу для постановки диагноза. Обнаружить заболевание важно на ранней стадии, то есть ещё до первого психотического эпизода.
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