Врач Мескина раскрыла, можно ли простудиться из-за переохлаждения

04 августа 2025, 19:51

Врач Мескина: при коротком контакте с прохладным воздухом простудиться нельзя

Фото: iStock/simpson

Фраза «Не стой на сквозняке – простудишься!» знакома многим с детства, но действительно ли холодный воздух может вызвать заболевание? На этот вопрос ответила врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой».