Врач Мескина раскрыла, можно ли простудиться из-за переохлаждения
Фраза «Не стой на сквозняке – простудишься!» знакома многим с детства, но действительно ли холодный воздух может вызвать заболевание? На этот вопрос ответила врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам специалиста, продолжительное воздействие холодного воздуха на тело – особенно на шею, спину или плечи – действительно способно спровоцировать неприятные ощущения. Это связано с тем, что организм активирует защитные механизмы: сосуды сужаются, чтобы снизить теплоотдачу, а мышечный тонус повышается, вызывая боль и скованность.
Однако Мескина подчёркивает, что речь идёт именно о длительном и интенсивном охлаждении, а не о коротком контакте с прохладным воздухом.
Что касается кондиционеров и открытых окон, опасность от них возможна лишь при ослабленном иммунитете. Риск простудиться выше у тех, кто перенёс стресс, страдает от хронических заболеваний, недосыпает или плохо питается. В таких условиях организм расходует больше энергии на поддержание температуры, и это может привести к заболеванию.
Если же иммунная система работает нормально, то сквозняк вряд ли станет причиной болезни, уверена врач.
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