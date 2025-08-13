Диетолог назвала неожиданный вред известного детского напитка

13 августа 2025, 10:17

Диетолог Павлюк: детское шампанское может привести к сахарному диабету

Фото: istockphoto/Annie Beauregard

Многие родители зачатую покупают детям безалкогольное шампанское, как бы демонстрируя им то, что они тоже пьют и участвуют в празднике.





Однако диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что детское шампанское — это обманчивая безопасность, ведь там тоже содержатся элементы, разрушающие организм.





«Это газированный сладкий напиток с высоким содержанием сахара, это может привести к кариесу, набору лишнего веса, проблемам с сердцем, сахарному диабету и привыканию к «взрослым» ритуалам», — сказала она.