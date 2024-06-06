Россиянок предупредили о пагубных последствиях курортных романов

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Многие женщины могут столкнуться с депрессией после курортного романа. Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru рассказала о влиянии кратковременных любовных отношений на психику.
Миллер пояснила, что у курортных романов есть как преимущества, так и недостатки. К примеру, романтические отношения улучшают настроение, но после их завершения может наступить разочарование. К тому же мужчины и женщины по-разному относятся к подобным романам.
Миллер отметила, что чаще всего курортные романы не имеют продолжения и не заканчивают еще на начальных стадиях. Это может травмировать женщин, тогда как мужчины по окончании романов, обычно, не сталкиваются с негативными последствиями.
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«Когда девушка входит в курортный роман с мыслями о том, что она не влюбится и просто отвлечется, получается все наоборот. Психика женщины очень страдает, отсюда берутся депрессии. Чтобы себя обезопасить, нужно понимать, что это просто курортный роман, флирт, это временно», — предупредила эксперт.
Миллер отметила, что чаще всего курортные романы не имеют продолжения и не заканчивают еще на начальных стадиях. Это может травмировать женщин, тогда как мужчины по окончании романов, обычно, не сталкиваются с негативными последствиями.
Ранее сексолог раскрыла, сколько можно жить без секса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак