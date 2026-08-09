Россиянам рассказали, как не подхватить клопов в поездке
Чтобы не нахватать постельных клопов в поезде, стоит осмотреть матрас, подушки и постельное белье — о присутствии насекомых свидетельствуют черные точки или коричневые пятна на поверхностях. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.
Постельный клоп, по словам эксперта, встречается практически везде. Основу его питания составляет кровь позвоночных: в природе он может кусать птиц, а в человеческом жилье чаще всего атакует людей, пояснила Трофимова. Эксперт отметила, что укусы клопов вызывают значительный дискомфорт: в момент укуса человек ощущает боль, а после на коже появляется сильное раздражение.
Для уменьшения вероятности укусов и контакта с клопами в дороге биолог предложила придерживаться простых мер профилактики. Перед тем как сесть на место, тщательно его осмотрите. Если вы едете в электричке, старайтесь выбирать жесткие сиденья из пластика или металла.
В вагоне поезда тщательно проверьте матрас, подушки, сиденье и постельное белье. Поскольку клоп размером с тыквенную семечку и передвигается медленно, при внимательном осмотре его можно заметить до того, как он спрячется. Дополнительным признаком присутствия клопов являются характерные следы — черные точки или коричневые пятна на поверхностях, добавила специалист.
Следует уделить особое внимание и багажу: его лучше размещать на верхних полках, избегая хранения под сиденьями, на соседних местах или прямо на кровати в вагоне.
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