Россиянам рассказали, как не подхватить клопов в поездке

09 августа 2026, 16:02

Биолог Трофимова: постельный клоп встречается практически повсюду

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Чтобы не нахватать постельных клопов в поезде, стоит осмотреть матрас, подушки и постельное белье — о присутствии насекомых свидетельствуют черные точки или коричневые пятна на поверхностях. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.