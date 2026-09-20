Врач назвал пять факторов, которые помогут не заболеть осенью
Для сохранения здоровья осенью недостаточно просто теплее одеваться или принимать витамины — нужен комплексный подход. Об этом заявил основатель Академии системного здоровья, невролог и врач восстановительной медицины Алексей Маматов.
По его словам, которые приводит телеканал RT, иммунная система не существует отдельно от организма, на ее работу влияют сон, питание, физическая активность, стресс и состояние кишечника. Первое, на что стоит обратить внимание, — сон. Недосып отражается на иммунитете и способности организма восстанавливаться, поэтому важно ложиться и вставать примерно в одно и то же время.
Второй фактор — физическая активность. С похолоданием не стоит резко сокращать движение: достаточно сохранять привычную ежедневную нагрузку хотя бы на 10–30 минут. Третье правило — следить за рационом. Осенью питание часто становится более тяжелым, поэтому его основу лучше сохранять разнообразной — с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и источниками белка.
Четвертый фактор — избегать стресса, где это возможно. Постоянное напряжение влияет на сон, аппетит и общее самочувствие, поэтому перед тем, как лечь спать, стоит хотя бы за два часа откладывать гаджеты. Пятый принцип — бережное отношение к себе: отдых нужно планировать так же, как рабочие задачи, чередуя нагрузку и восстановление. Специалист также напомнил о базовых мерах профилактики — гигиене рук, проветривании помещений, избегании тесных контактов с заболевшими и вакцинации.
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