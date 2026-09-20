Врач назвал пять факторов, которые помогут не заболеть осенью

20 сентября 2026, 18:41

Врач Маматов: сон в одно и то же время поможет не заболеть осенью

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Для сохранения здоровья осенью недостаточно просто теплее одеваться или принимать витамины — нужен комплексный подход. Об этом заявил основатель Академии системного здоровья, невролог и врач восстановительной медицины Алексей Маматов.