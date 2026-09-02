Стало известно об опасности сочетания яиц с несколькими продуктами

02 сентября 2026, 18:47

Гастроэнтеролог Приказчиков: Яйца с беконом повышают уровень холестерина

Фото: iStock/AlexPro9500

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков в личном блоге сообщил, что сочетание яиц с некоторыми продуктами может представлять опасность для здоровья.