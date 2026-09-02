Стало известно об опасности сочетания яиц с несколькими продуктами
Гастроэнтеролог Александр Приказчиков в личном блоге сообщил, что сочетание яиц с некоторыми продуктами может представлять опасность для здоровья.
По словам Приказчикова, многие люди отказываются от яиц, мотивируя это заботой о здоровье. Однако, как утверждает врач, проблема не в самом продукте. Яйца часто употребляются вместе с продуктами, содержащими насыщенные жиры, такими как бекон, масло, колбасы, выпечка и сало. Доктор объяснил, что сочетание яиц с этими продуктами приводит к повышению уровня «плохого» холестерина в крови, что увеличивает риск развития атеросклероза.
Однако, если рацион сбалансирован, человек ведет активный образ жизни и употребляет ненасыщенные жиры, то даже два-три яйца в день не принесут вреда, подчеркнул специалист. Он отметил, что людям с повышенным холестерином, а также при сахарном диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях следует ограничить потребление желтков, но белки могут быть включены в рацион без опасений.
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