Врач ответила, полезен ли хлеб для похудения

04 ноября 2026, 08:37

Диетолог Русакова посоветовала не отказываться от хлеба при похудении

Фото: iStock/SMarina

Хлеб может быть частью рациона даже при снижении веса — отказываться от него неоправданно. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова.





По его словам, которые приводит издание «Абзац», продукт ценен сложными углеводами, растительным белком и клетчаткой. Последняя помогает дольше оставаться сытым и, как следствие, съедать меньше в течение дня. Допустимой нормой хлеба для женщин врач назвала 30-60 граммов в день, для мужчин — 100-120 граммов.

«Хлеб при снижении массы тела вполне допустим в рационе. И полный отказ от хлеба чаще всего не обоснован», — сказала она.