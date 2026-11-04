Врач ответила, полезен ли хлеб для похудения
Диетолог Русакова посоветовала не отказываться от хлеба при похудении
Хлеб может быть частью рациона даже при снижении веса — отказываться от него неоправданно. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова.
По его словам, которые приводит издание «Абзац», продукт ценен сложными углеводами, растительным белком и клетчаткой. Последняя помогает дольше оставаться сытым и, как следствие, съедать меньше в течение дня. Допустимой нормой хлеба для женщин врач назвала 30-60 граммов в день, для мужчин — 100-120 граммов.
«Хлеб при снижении массы тела вполне допустим в рационе. И полный отказ от хлеба чаще всего не обоснован», — сказала она.Доктор посоветовала покупать цельнозерновой, ржаной или отрубной хлеб. В последнем сохраняются оболочка зерна, витамины группы B, калий и магний, а также заметно ниже гликемический индекс.
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