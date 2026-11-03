Врач посоветовал отказаться от одной привычки, чтобы лучше себя чувствовать

03 ноября 2026, 20:01

Гастроэнтеролог Родригес-Фриас: откажитесь от плотного ужина поздним вечером

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Гастроэнтеролог Эдмундо А. Родригес-Фриас назвал отказ от плотного позднего ужина способом улучшить самочувствие и пищеварение. По его словам, обильная еда перед сном растягивает желудок и может вызвать кратковременное расслабление нижнего пищеводного сфинктера, пишет Eating Well.





Он отметил, что рефлюкс вредит не только пищеварению, но и качеству сна. Ссылаясь на данные исследования, гастроэнтеролог указал, что люди с симптомами рефлюкса чаще одного раза в неделю на 53% чаще сталкивались с ухудшением качества сна в течение четырех лет, чем те, у кого симптомы проявлялись реже одного раза в месяц.





«Лежание после обильного приема пищи может привести к попаданию желудочной кислоты обратно в пищевод, что провоцирует изжогу и симптомы рефлюкса», — предупредил врач.