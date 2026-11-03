Врач посоветовал отказаться от одной привычки, чтобы лучше себя чувствовать
Гастроэнтеролог Родригес-Фриас: откажитесь от плотного ужина поздним вечером
Гастроэнтеролог Эдмундо А. Родригес-Фриас назвал отказ от плотного позднего ужина способом улучшить самочувствие и пищеварение. По его словам, обильная еда перед сном растягивает желудок и может вызвать кратковременное расслабление нижнего пищеводного сфинктера, пишет Eating Well.
Он отметил, что рефлюкс вредит не только пищеварению, но и качеству сна. Ссылаясь на данные исследования, гастроэнтеролог указал, что люди с симптомами рефлюкса чаще одного раза в неделю на 53% чаще сталкивались с ухудшением качества сна в течение четырех лет, чем те, у кого симптомы проявлялись реже одного раза в месяц.
«Лежание после обильного приема пищи может привести к попаданию желудочной кислоты обратно в пищевод, что провоцирует изжогу и симптомы рефлюкса», — предупредил врач.Для улучшения пищеварения Родригес-Фриас рекомендовал заканчивать последний полноценный прием пищи минимум за три часа до сна. Это дает желудку время отправить содержимое в тонкую кишку, что может уменьшить рефлюкс, заключил специалист.