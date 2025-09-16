Врач назвал главные причины возникновения синдрома раздраженного кишечника

16 сентября 2025, 17:59

Маслиев: среди главных причин СКР — стресс и нарушение режима питания

Фото: iStock/Tharakorn

Синдром раздраженного кишечника является функциональным расстройством, которое возникает из-за длительного стресса и нарушения режима питания. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной и продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев.





Он уточнил, что при СКР, не осложнённом сопутствующими заболеваниями, анализы не покажут аномалий в организме.





«Синдром раздраженного кишечника не предполагает воспалительных процессов или поражения участков организма. Также относительно в порядке могут быть значения микрофлоры в пищеварительном тракте», — пояснил Маслиев в разговоре с «Известиями».