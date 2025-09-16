Врач назвал главные причины возникновения синдрома раздраженного кишечника
Маслиев: среди главных причин СКР — стресс и нарушение режима питания
Синдром раздраженного кишечника является функциональным расстройством, которое возникает из-за длительного стресса и нарушения режима питания. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной и продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев.
Он уточнил, что при СКР, не осложнённом сопутствующими заболеваниями, анализы не покажут аномалий в организме.
«Синдром раздраженного кишечника не предполагает воспалительных процессов или поражения участков организма. Также относительно в порядке могут быть значения микрофлоры в пищеварительном тракте», — пояснил Маслиев в разговоре с «Известиями».
СКР часто возникает из-за стресса, недостатка сна, переутомления и нарушения режима питания, заключил эксперт.
Тем временем «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ пишет, что ученые из БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из Сеченовского университета выяснили, что ожирение и метаболический синдром появляются из-за сбоев во взаимодействии митохондрий — «энергостанций клетки» — и жировых капель, накапливающих энергию внутри клеток.
Метаболический синдром сопровождается ожирением, повышением давления, высоким уровнем сахара и холестерина в крови. Из-за него также увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Отмечается, что липидные капли в клетках должны накапливать жиры, а митохондрии перерабатывают их в энергию. При ожирении этого не происходит, а жирные кислоты накапливаются в клетке, что ведет к инсулинорезистентности и избыточному отложению жира.