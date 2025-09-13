Врач назвала неочевидный признак увеличения вероятности онкологии и диабета
Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева заявила, что ключевым маркером абдоминального ожирения у взрослых является окружность талии. Для мужчин критическим показателем становятся 94 сантиметра, для женщин — 80 сантиметров, даже при нормальном индексе массы тела.
По словам специалиста в беседе с RT, висцеральное ожирение представляет собой хроническое метаболическое заболевание с избыточным накоплением жира в области живота. Оно развивается из-за нарушения баланса между потреблением и расходом калорий на фоне генетических, гормональных и поведенческих факторов.
К осложнениям абдоминального ожирения Агаева отнесла снижение чувствительности к инсулину, рост риска диабета, дислипидемию и сердечно-сосудистые заболевания. Также повышается вероятность онкологии, апноэ сна и репродуктивных нарушений.
Для профилактики врач рекомендовала сбалансированное питание по принципу «гарвардской тарелки», 150 минут физической активности в неделю, 7–8 часов сна и отказ от вредных привычек.
Ранее эндокринолог Дарья Пронина уточняла, что индекс массы тела выше 30 указывает на ожирение, однако именно окружность талии точнее отражает риски для здоровья.
Читайте также: