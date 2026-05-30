На Дальний Восток вернулась зима
На Дальний Восток за два дня до лета вернулась зима. Об этом пишет РЕН ТВ.
В Забайкалье, на Камчатке, в Якутии и Хабаровском крае начался снегопад. К утру все дороги, машины и горные вершины оказались полностью покрыты снегом.
Местные жители сообщают, что осадки продолжаются. Наиболее сложная ситуация сложилась на трассах и перевалах.
Ранее директор Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, когда в Москву и Подмосковье вернется тепло. По его словам, нынешняя погода скорее типична для октября, а не для конца весны. Он отметил, что, несмотря на неделю аномально холодной погоды, среднесуточная температура может оставаться в пределах нормальных значений благодаря предшествующей жаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
