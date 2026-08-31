Врач назвал категорию пациентов с болезнями сердца, которой можно пить кофе
Врач-кардиолог Азамат Баймуканов опроверг распространённый миф о том, что кофе категорически противопоказан пациентам с мерцательной аритмией. Об этом стало известно 30 августа.
По словам специалиста, современные научные данные опровергают прежние строгие ограничения, пишет «Газета.Ru». Таким образом, для большинства людей с фибрилляцией предсердий (ФП) умеренное употребление кофеина не только не увеличивает риск приступов, но в некоторых случаях может ассоциироваться с более благоприятным течением заболевания.
Мерцательная аритмия — это хаотичное сокращение предсердий, которое снижает эффективность работы сердца и создаёт угрозу тромбообразования. Как напомнил Баймуканов, главная опасность ФП заключается не столько в самом нарушении ритма, сколько в кратно повышенном риске инсульта и сердечной недостаточности. Именно поэтому ранняя диагностика и корректная терапия остаются приоритетом.
Однако жёсткий запрет на кофе, который долгие годы считался обязательным для всех таких пациентов, сегодня пересматривается. Кардиолог сослался на свежие международные исследования: у участников с фибрилляцией предсердий, которые выпивали по одной чашке кофе в день, риск повторного эпизода аритмии в течение полугода оказался почти на 40% ниже, чем у полностью отказавшихся от напитка.
При этом доктор подчеркнул: кофе не рассматривается как лечебное средство, и специально начинать его пить не стоит. Однако полученные данные убедительно свидетельствуют, что для подавляющего числа пациентов одна чашка в день безопасна.
Вместе с тем Баймуканов настаивает на индивидуальном подходе. Если после кофе человек отмечает учащённое сердцебиение, перебои, скачки давления или общее ухудшение самочувствия, от напитка лучше отказаться или сократить его количество — но только после консультации с лечащим врачом. Универсального же противопоказания для всех больных с мерцательной аритмией, резюмирует эксперт, на сегодняшний день не существует.
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