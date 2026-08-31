Врач назвал категорию пациентов с болезнями сердца, которой можно пить кофе

31 августа 2026, 12:26

Кардиолог Баймуканов: умеренное питье кофе не вызывает аритмию

Фото: istockphoto/iWichy

Врач-кардиолог Азамат Баймуканов опроверг распространённый миф о том, что кофе категорически противопоказан пациентам с мерцательной аритмией. Об этом стало известно 30 августа.