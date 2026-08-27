Кардиолог ответил, при каком давлении нужно вызывать скорую помощь
Вызов бригады скорой помощи становится обязательным, если показатели артериального давления достигают отметки 180 на 120. Об этом в интервью заявил кардиолог Сергей Бойцов, пишет РИА Новости.
Специалист уточнил, что при значениях 160 на 100 и одновременном ухудшении самочувствия — например, при сильной головной боли, боли в грудной клетке или одышке — также необходимо незамедлительно обращаться за неотложной медицинской помощью. Бойцов напомнил, что референсным (идеальным) уровнем давления считаются значения 120 на 80. При этом уровень систолического («верхнего») давления, отражающего силу сердечного выброса, по словам эксперта, можно корректировать заранее подобранными с лечащим врачом препаратами, не допуская его критического повышения.
Кардиолог также отметил положительную динамику в лечении гипертонии в России. Если раньше регулярно принимали гипотензивные средства лишь 30-40% пациентов, то сегодня этот показатель превышает 60%.
Ранее врач раскрыла формулу защиты от сердечного приступа. Подробности в нашем материале.
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