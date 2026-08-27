Кардиолог ответил, при каком давлении нужно вызывать скорую помощь

27 августа 2026, 11:45

Кардиолог Бойцов: скорую помощь нужно вызвать при давлении 180 на 120 и выше

Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

Вызов бригады скорой помощи становится обязательным, если показатели артериального давления достигают отметки 180 на 120. Об этом в интервью заявил кардиолог Сергей Бойцов, пишет РИА Новости.