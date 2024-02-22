Врач назвал напитки, которые помогут отказаться от кофе

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Зеленый и травяные чаи, какао, а также декофеинизированный кофе или чай могут заменить обычный кофе тем, кто хочет перестать пить или ограничить употребление напитка. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.
Он пояснил, что данные альтернативы помогут взбодриться и окажут положительный эффект на настроении человека.
Белоусов отметил, что в больших количествах кофеин провоцирует нервозность, учащает сердцебиение и может вызывать тремор, расстройства желудка.
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«Для большинства людей без видимых противопоказаний кофеин не представляет опасности для здоровья. Употребление кофе может вызвать бессонницу у некоторых людей, особенно если употреблять его поздно вечером. Кофеин может оказывать стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, что затрудняет засыпание», — отметил гастроэнтеролог.
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Алина Юрчак