Врач назвал напитки, которые помогут отказаться от кофе

Зеленый и травяные чаи, какао, а также декофеинизированный кофе или чай могут заменить обычный кофе тем, кто хочет перестать пить или ограничить употребление напитка. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.