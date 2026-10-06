Врач ответил, помогают ли мед и горячий чай при простуде
Онколог Владимир Ивашков рассказал, помогают ли мед и горячий чай выздороветь при простуде. Эффективность этих народных средств он оценил в своем телеграм-канале.
Врач отметил, что мед при простуде действительно может быть полезен. По его словам, исследования показали, что одна ложка пчелиного нектара способна смягчить кашель у детей. Вместе с тем специалист напомнил, что мед нельзя давать малышам младше года.
Он так же подтвердил эффективность горячего чая. Ученые выяснили, что теплый напиток может облегчить насморк, першение и озноб, а по желанию в него можно добавить малину. К доказанным народным методам онколог отнес и полоскание горла, теплые носки и куриный бульон.
С витамином C ситуация неоднозначная, отметил Ивашков. Анализ 29 исследований показал, что его регулярный прием сокращает простуду лишь на восемь процентов — меньше чем на день, а если начать пить его после первого чиха, пользы не будет. Чеснок на шее, лук у кровати и горчичники, по его словам, пользы не принесут.
Читайте также: