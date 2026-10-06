Врач ответил, помогают ли мед и горячий чай при простуде

06 октября 2026, 10:50

Онколог Ивашков: ложка меда смягчает кашель у детей при простуде

Фото: iStock/gpointstudio

Онколог Владимир Ивашков рассказал, помогают ли мед и горячий чай выздороветь при простуде. Эффективность этих народных средств он оценил в своем телеграм-канале.