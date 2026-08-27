Врач ответил, какие прививки нужны первокласснику
Врач Лопушов: первоклассника нужно привить от дифтерии и столбняка
Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Дмитрий Лопушов напомнил о требованиях к вакцинации детей, поступающих в первый класс. Об этом стало известно 27 августа.
В ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Татар-информ» специалист подчеркнул, что иммунизация регламентируется Национальным календарем профилактических прививок: поскольку стандартный возраст зачисления в школу — семь лет, ключевые вакцины вводятся ребенку в шестилетнем возрасте. Таким образом, к моменту начала учебного года у семилетнего ребенка должны сформироваться защитные реакции против следующих инфекций:
- дифтерия и столбняк;
- корь, эпидемический паротит и краснуха;
- туберкулез;
- пневмококковая инфекция.
Дополнительно Лопушов рекомендовал родителям не пренебрегать ежегодной сезонной прививкой против гриппа. Это обеспечит более надежную защиту детского организма в период подъема респираторных заболеваний.