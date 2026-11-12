Врач указала на одну опасность частых перекусов

12 ноября 2026, 20:21

Врач Савенко: частые перекусы повышают инсулин и могут привести к диабету

Фото: istockphoto/demaerre

Врач-диетолог и эндокринолог Вероника Савенко предупредила о вреде частых перекусов. Выпуск передачи «О самом главном» в эфире телеканала «Россия 1» доступен на платформе «Смотрим».





По словам специалистки, типичный распорядок дня многих людей включает завтрак, кофе, обед, очередной кофе, перекус, а затем кофе с молоком, конфетами или сырком. Врач подчеркнула, что в течение дня должно быть три-четыре приема пищи, и уточнила, что кофе с молоком также считается таковым.



