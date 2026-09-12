Врач назвал неожиданный симптом смертельного заболевания сердца
Жгучая боль в стопах и пальцах ног, которая возникает даже в состоянии покоя, может сигнализировать о критической угрозе для конечностей. Об этом в статье рассказал британский подиатр, магистр наук Джонатан Броклхерст, пишет Daily Mail.
По словам специалиста, речь идет о так называемой боли покоя. Она появляется, когда человек не ходит и не переносит вес на больную ногу, а чаще всего ощущается в стопе или пальцах. Пациенты описывают ее как сильное жжение, которое может усиливаться ночью.
Как пояснил Броклхерст, такая симптоматика характерна для хронической угрожающей конечности ишемии — тяжелой формы заболевания периферических артерий. На поздней стадии в сосудах накапливаются атеросклеротические бляшки, артерии сужаются, а кровоснабжение ног резко ухудшается. Без своевременного лечения это приводит к незаживающим ранам, отмиранию тканей и ампутации. Кроме того, выраженное поражение артерий ног часто связано с системными сосудистыми нарушениями и повышает риск инфаркта и инсульта. Подиатр перечислил признаки, на которые следует обратить внимание: жгучая боль в стопах, выпадение волос на ногах, бледная и блестящая кожа, сильные судороги или боль в ногах при ходьбе, а также посинение или фиолетовый оттенок пальцев.
Ссылаясь на данные «Журнала сосудистой хирургии», Броклхерст отметил, что около 80% пациентов с болью покоя могут умереть в течение десяти лет после постановки диагноза. При этом раннее обращение за медицинской помощью повышает шансы остановить развитие болезни и сохранить конечность.
В качестве факторов риска специалист назвал курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Для лечения могут использоваться препараты, снижающие риск образования тромбов, уровень холестерина и артериальное давление. При необходимости врачи проводят ангиопластику, устанавливают стенты или выполняют операцию шунтирования.
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