Врач назвал неожиданный симптом смертельного заболевания сердца

12 сентября 2026, 20:04

Daily Mail: о смертельном заболевании сердца может говорить боль в ногах

Фото: istockphoto/Rabizo

Жгучая боль в стопах и пальцах ног, которая возникает даже в состоянии покоя, может сигнализировать о критической угрозе для конечностей. Об этом в статье рассказал британский подиатр, магистр наук Джонатан Броклхерст, пишет Daily Mail.