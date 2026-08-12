Врач назвала простую каждодневную привычку, которая сбережет печень от ожирения

12 августа 2026, 15:11

Врач-гепатолог Браво: ежедневные прогулки защитят печень от ожирения

Фото: istockphoto/Chinnachart Martmoh

Американский гепатолог Марта Теджедор Браво рассказала о простом способе снизить риски развития стеатоза печени. По словам врача, регулярные пешие прогулки сразу после приема пищи помогают предотвратить опасное накопление жира в клетках органа, пишет Parade.





Специалист пояснила, что ключевыми факторами риска являются ожирение и сахарный диабет второго типа. В здоровом состоянии доля жировых включений в гепатоцитах не выше пяти процентов, однако превышение этого порога ведет к сбоям в работе печени. На начальной стадии к избытку жира присоединяется воспаление, вызывающее повреждение и гибель клеток, а в дальнейшем может развиться фиброз — замещение функциональной ткани соединительной (рубцовой).



Доктор Браво рекомендовала совершать небольшие прогулки после каждого основного приема пищи. Физическая активность в это время заставляет мышцы расходовать поступившую в кровь глюкозу в качестве энергии, что снижает нагрузку на печень. Врач подчеркнула, что именно хронически повышенный уровень сахара (гипергликемия) создает условия для жирового перерождения органа.





«Регулярные прогулки также могут улучшать общую чувствительность организма к инсулину — гормону, регулирующему уровень глюкозы в крови», — резюмировала медик.