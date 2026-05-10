Врач объяснила, кому категорически нельзя есть шашлык
Россиянам с некоторыми заболеваниями опасно есть шашлык. Об этом рассказала в интервью РИА Новости диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.
Врач пояснила, что жареное мясо раздражает слизистую желудка и повышает кислотность. Шашлык — это вкусный источник белка с серьезным риском для ЖКТ. По этой причине есть его во время обострения гастрита, панкреатита, холецистита, а также при воспалении почек или кишечника, подагре, язве желудка и двенадцатиперстной кишки категорически нельзя.
В период ремиссии можно позволить себе небольшое количество шашлыка из птицы (курицы или индейки), поскольку он является самым полезным. Такое блюдо будет наиболее низкокалорийным. В птице — высокое содержание белка, витаминов группы B и железа, а лишнего жира с холестерином нет.
Говядина или баранина в умеренных количествах тоже подойдут, но такое мясо переваривается три-четыре часа. А вот свинину из-за её жирности стоит есть как можно реже.
