Врач назвала плюсы дневного сна

30 июля 2026, 16:53

Врач Дубровина: получасовой дневной сон улучшает память и концентрацию

Фото: iStock/fizkes

Короткий дневной сон — не слабость, а проверенный способ вернуть концентрацию и память. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина.