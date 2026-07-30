Врач назвала плюсы дневного сна
Короткий дневной сон — не слабость, а проверенный способ вернуть концентрацию и память. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина.
По его словам, которые приводит RuNews24.ru, 15–30 минут отдыха, особенно в интервале с 12:00 до 15:00, заметно повышают когнитивные способности: улучшают память, ускоряют обработку данных и помогают концентрироваться. Это особенно актуально для тех, чья работа связана с высокими интеллектуальными нагрузками.
Традиция дневного отдыха имеет глубокие корни. В жарких странах, таких как Испания, Италия или Греция, сиеста была необходимостью: работать под палящим солнцем в полдень было не только изнурительно, но и опасно, поэтому люди переносили основную активность на вечер.
Эксперт отметила, что важно соблюдать меру: не спать дольше получаса и не засыпать слишком близко к вечеру, иначе организм спутает короткую перезагрузку с началом ночного цикла, и бодрость обернется разбитостью.
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