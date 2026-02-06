Врач назвал оптимальное время для пробуждения
Врач Себастьян Ла Роса заявил, что не стоит просыпаться слишком рано или очень поздно. Об этом пишет издание ABC.
Ла Роса подчеркнул, что нет необходимости вставать в пять часов утра для пробежки, поскольку это может вызвать стресс. Он отметил, что пробуждение в 10:30 не рекомендуется, за исключением случаев, связанных с перелётами через несколько часовых поясов или экстремальными обстоятельствами.
Специалист рекомендовал большинству людей просыпаться в интервале с 6:45 до 7:00 утра. Он также обратил внимание на то, что нерегулярный график сна оказывает более негативное влияние на организм, чем его недостаток. В связи с этим Ла Роса призвал к соблюдению регулярного режима сна.
