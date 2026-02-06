Врач назвал оптимальное время для пробуждения

06 февраля 2026, 10:36

Врач Ла Роса призвал просыпаться до семи часов утра

Фото: iStock/Drazen Zigic

Врач Себастьян Ла Роса заявил, что не стоит просыпаться слишком рано или очень поздно. Об этом пишет издание ABC.