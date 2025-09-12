Врач назвал препараты, которые спасают от похмелья
Врач Исаев: сорбенты не помогают бороться с похмельем
Похмельный синдром можно облегчить с помощью янтарной кислоты, витаминов группы В, магния и ибупрофена. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Похмельный синдром возникает из-за накопления токсичного продукта распада алкоголя, нарушения сна и обезвоживания организма. Поэтому лекарственные препараты могут лишь частично облегчить это состояние, отметил врач.
«Среди препаратов с научно подтвержденным действием выделяют метадоксин, но применяется он преимущественно в стационарах и под наблюдением врача. А сорбенты не помогут. Они действуют только в кишечнике и потому мало влияют на основные механизмы похмелья», — пояснил Исаев в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, облегчить похмельный синдром помогут янтарная кислота, витамины группы B, магний, ибупрофен, обильное питьё, отдых и сон.
В свою очередь главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров заявил Общественной Службе Новостей, что валокордин и корвалол не оказывают лечебного эффекта, но вызывают зависимость, а при отказе от них появляется ломка.
«Валокордин и корвалол я называю "спайсы для бабушек", потому что там очень много фенобарбитала. У нас огромное количество пожилых людей с явной зависимостью от этих препаратов. А они ничего не лечат — ни сердце, ни сосуды», — рассказал Шуров.
Нарколог указал, что эти препараты быстро вызывают у человека зависимость, в то время как сами зависимые осознают это только в случае, когда приём заветных аптечных средств становится невозможен по каким-либо причинам.
Кроме того, у пожилых людей фенобарбитал может вызвать нарушение памяти и координации. Корвалол и валокордин являются очень опасными препаратами, заключил Шуров.