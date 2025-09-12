12 сентября 2025, 20:05

Врач Исаев: сорбенты не помогают бороться с похмельем

Фото: iStock/fizkes

Похмельный синдром можно облегчить с помощью янтарной кислоты, витаминов группы В, магния и ибупрофена. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.





Похмельный синдром возникает из-за накопления токсичного продукта распада алкоголя, нарушения сна и обезвоживания организма. Поэтому лекарственные препараты могут лишь частично облегчить это состояние, отметил врач.





«Среди препаратов с научно подтвержденным действием выделяют метадоксин, но применяется он преимущественно в стационарах и под наблюдением врача. А сорбенты не помогут. Они действуют только в кишечнике и потому мало влияют на основные механизмы похмелья», — пояснил Исаев в беседе с «Газетой.Ru».

«Валокордин и корвалол я называю "спайсы для бабушек", потому что там очень много фенобарбитала. У нас огромное количество пожилых людей с явной зависимостью от этих препаратов. А они ничего не лечат — ни сердце, ни сосуды», — рассказал Шуров.