Врач назвал причины каскада проблем с суставами у молодежи
Травматолог-ортопед, врач спортивной медицины и участник экспертного совета компании Haleon Андрей Сиденков рассказал об основной причине проблем с суставами в молодом возрасте. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Врач отметил, что гиподинамия и нарушение биомеханики движений, вызванные сидячим образом жизни, являются основными причинами болей в суставах у молодых людей. По его мнению, недостаток физической активности запускает ряд патологических процессов в суставах.
Длительное сидение за рабочим столом в течение восьми-десяти часов в день может привести к ухудшению микроциркуляции и кровоснабжения хрящевой ткани, снижению выработки синовиальной жидкости и развитию метаболических нарушений в суставах. Пассивный отдых, включая просмотр фильмов или компьютерные игры, также негативно сказывается на состоянии мышц, поддерживающих суставы, подчеркнул Сиденков.
Специалист предупредил, что наиболее уязвимыми являются структуры, подверженные статическим и динамическим нагрузкам: шейный отдел позвоночника, плечевые и коленные суставы, тазобедренные суставы и поясница. При этом попытки компенсировать недостаток физической активности интенсивными тренировками в зале могут привести к микротравмам хрящевой ткани, заключил он.
