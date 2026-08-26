Россиянам дали советы по заморозке ягод

26 августа 2026, 16:13

Гастроэнтеролог Шаманская: замораживать ягоды стоит небольшими порциями

Фото: iStock/ULADZIMIR CYARGEENKA

Заморозка является хорошим способом сохранения ягод на зиму. В них остаются клетчатка, минералы и значительная часть витаминов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская.





По ее словам, перед заморозкой ягоды необходимо тщательно перебрать, промыть и хорошо обсушить. При этом она предупредила, что заморозка сохраняет продукт, но не уничтожает вирусы и бактерии.





«Замораживать ягоды лучше небольшими порциями. Так не придется размораживать весь запас ради нескольких ложек черники. Повторно замораживать уже размороженные ягоды не стоит: пострадают и вкус, и текстура», — пояснила Шаманская в разговоре с RT.