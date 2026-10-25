Врач назвал шесть симптомов, при которых грипп становится смертельно опасным

25 октября 2026, 11:31

Врач Лебедев: длительная лихорадка и кровотечения говорят об осложнениях гриппа

Фото: Istock/monstArrr_

Врач Михаил Лебедев из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора перечислил шесть симптомов тяжёлого гриппа и его осложнений: длительная лихорадка, боли в груди, рвота, нарушения сознания, кровотечения и нарушения со стороны сердца.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что грипп относится к серьёзным угрожающим жизни состояниям, летальность составляет от 0,1 до 1% в зависимости от штамма.

«Особенно опасным он становится, если вы замечаете эти симптомы: длительная (5–7 дней) лихорадка с температурой 40 °C и выше; боли в грудной клетке, затруднённое дыхание или одышка; многократная рвота, диарея; нарушения сознания (выраженная сонливость, заторможенность, спутанное сознание, излишнее возбуждение); нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, нарушение ритма сердца, снижение артериального давления) или нарушения микроциркуляции (кровотечения, мелкоточечные кровоизлияния)», — заметил врач.