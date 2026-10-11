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Назван регион РФ, где курят меньше всего

Чечня возглавила топ регионов России с наименьшей долей курящих
Фото: iStock/Tevarak

Среди российских регионов в Чечне зафиксирована наименьшая распространенность курения среди граждан старше 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).



Показатель рассчитывается как сототношение числа людей 18 лет и старше, у которых по итогам медосмотров и диспансеризации выявили факторы риска из-за курения, к общему числу прошедших такие обследования в том же возрасте. Согласно сведениям за сентябрь этого года, в республике он составил 0,28%.

Низкую распространенность курения также зафиксировали в Краснодарском крае (4,51%) и Ингушетии (5,94%). Антилидерами стали Орловская область (58,48%) и Еврейская автономная область (37,11%). В Подмосковье этот показатель достиг отметки 17,86%, а в столице — 15,94%.

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Лидия Пономарева

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