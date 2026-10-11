Назван регион РФ, где курят меньше всего

11 октября 2026, 10:56

Чечня возглавила топ регионов России с наименьшей долей курящих

Фото: iStock/Tevarak

Среди российских регионов в Чечне зафиксирована наименьшая распространенность курения среди граждан старше 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).