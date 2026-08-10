Врач раскрыла, чем грозит сменная работа по ночам
Терапевт Ларина: работа по ночам грозит проблемами со здоровьем
Ночная сменная работа снижает умственную работоспособность, а также увеличивает риски развития хронических заболеваний. Об этом рассказала заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, доктор медицинских наук Вера Ларина.
В разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» эксперт отметила, что даже у молодых людей при нарушении сна вдвое увеличивается вероятность возникновения артериальной гипертензии.
«Такой график ассоциирован с сокращением длительности сна и снижением его качества, что нарушает умственную и физическую работоспособность, способствует развитию усталости, когнитивных изменений и с течением времени повышает риск развития многих хронических заболеваний», — сказала Ларина.
Она уточнила, что при недостатке сна больше всего страдает сердечно-сосудистая система. В целом при некачественном сне вести здоровый образ жизни практически невозможно, заключила врач.