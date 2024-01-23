Врач назвал три продукта, растворяющие тромбы

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Сгустки крови или тромбы являются серьезной опасностью для здоровья, так как они мешают свободному кровотоку в организме. Но существуют продукты, способные помогать в их растворении. Флеболог Максим Абасов в беседе с news102.ru назвал три группы продуктов, которые могут быть полезны в борьбе с тромбозом.
В первую очередь врач советуете обратить внимание на количество потребляемой воды. Достаточный объем воды помогает разжижать кровь, что способствует быстрому растворению тромбов. Крайне полезны продуктами являются лук и чеснок, так как они способствуют снижению вязкости крови и предотвращают ее загустение. Свекла благотворно влияет на работу кишечника, что помогает в профилактике запоров.
Эксперт также заявил, что при тромбозе стоит отказаться от алкоголя, которые обезвоживает организм и утолщает кровь. Абасов указал на необходимость ограничения продуктов, содержащие много витамина К (зелень, шпинат, брокколи, базилик и другие), поскольку этот витамин способствует свертыванию крови.
Вредны также различные копчености и соленые продукты. При их употреблении нагружается печень и может нарушаться выработка ферментов для разжижения крови.
Флеболог отметил, что только одним питанием гарантировано предотвратить тромбоз невозможно. Поэтому в случае обнаружения тромбоза нужно обратиться за помощью к специалистам, чтобы получить комплексное лечение.
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Эксперт также заявил, что при тромбозе стоит отказаться от алкоголя, которые обезвоживает организм и утолщает кровь. Абасов указал на необходимость ограничения продуктов, содержащие много витамина К (зелень, шпинат, брокколи, базилик и другие), поскольку этот витамин способствует свертыванию крови.
Флеболог отметил, что только одним питанием гарантировано предотвратить тромбоз невозможно. Поэтому в случае обнаружения тромбоза нужно обратиться за помощью к специалистам, чтобы получить комплексное лечение.
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Алина Юрчак