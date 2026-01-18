Достижения.рф

Врач назвала три внешних признака высокого холестерина

Врач Джавахия: На высокий уровень холестерина могут указывать ксантомы на лице
Фото: iStock/Rasi Bhadramani

Появление желтоватых бляшек на коже лица, век или тела может свидетельствовать о высоком уровне холестерина в крови. Об этом заявила терапевт Нино Джавахия в беседе с «Лентой.ру».



По ее словам, ксантомы — это подкожные образования, состоящие из жиров, таких как холестерин и триглицериды. Еще один признак — роговичная дуга, которая формируется из-за отложения холестерина и жиров. Эта офтальмологическая проблема, как уточнила терапевт, не влияет на зрение.

Врач также отметила, что у людей с высоким уровнем холестерина часто наблюдается избыточный вес. Это связано с тем, что в их рационе много калорийной пищи и продуктов, содержащих трансжиры, добавила ​она.

Екатерина Коршунова

