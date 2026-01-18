Врач назвала три внешних признака высокого холестерина

18 января 2026, 13:38

Врач Джавахия: На высокий уровень холестерина могут указывать ксантомы на лице

Фото: iStock/Rasi Bhadramani

Появление желтоватых бляшек на коже лица, век или тела может свидетельствовать о высоком уровне холестерина в крови. Об этом заявила терапевт Нино Джавахия в беседе с «Лентой.ру».