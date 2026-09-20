Врач назвал ускоряющие старение привычки
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов перечислил привычки, которые ускоряют старение организма. Он отметил, что вред наносят хронический недосып, курение, употребление алкоголя, избыток сахара в рационе и сидячий образ жизни, пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, при систематическом сне менее семи часов организм не успевает восстанавливаться. Во время глубокого сна активизируется лимфатическая система, которая очищает мозг от токсинов. Их накопление ускоряет гибель нейронов и нарушает синтез коллагена.
Курение, как пояснил Умнов, вызывает спазм капилляров и гипоксию тканей, запускает окислительный стресс и разрушает коллаген с эластином. Алкоголь обезвоживает организм, нарушает метаболизм витаминов и усиливает воспаление.
Несбалансированное питание также способствует старению. Избыток сахара запускает гликацию — процесс, при котором молекулы сахара связываются с коллагеном и эластином, делая их жесткими. Трансжиры и ультрапереработанные продукты провоцируют хроническое воспаление. Длительное сидение ухудшает кровоток, снижает мышечный тонус и замедляет метаболизм.
Врач также предупредил о вреде регулярного воздействия ультрафиолета: УФ-лучи повреждают коллагеновые и эластиновые волокна, приводя к фотостарению. Кроме того, к быстрому внешнему старению ведет пересушенная кожа без своевременного увлажнения.
Среди прочих факторов Умнов выделил мимические привычки — поджимание губ, прищуривание, сморщивание лба и трение глаз. Они создают микротравмы кожи и добавляют морщины. Длительный наклон головы при работе с телефоном ведет к перенапряжению шеи и ухудшению цвета лица. Хронический стресс поддерживает высокий уровень кортизола, нарушает восстановление и может ускорять укорочение теломер. Отдельно врач отметил важность гигиены полости рта: пропуск чистки зубов перед сном ведет к хроническому воспалению десен, а бактерии могут попадать в кровоток и влиять на сосуды и сердце.
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