Врач назвал ускоряющие старение привычки

20 сентября 2026, 11:43

Врач Умнов: старение ускоряет алкоголь, недосып и сидячий образ жизни

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов перечислил привычки, которые ускоряют старение организма. Он отметил, что вред наносят хронический недосып, курение, употребление алкоголя, избыток сахара в рационе и сидячий образ жизни, пишет «Лента.ру».