Врач назвал утренние привычки, которые вредят здоровью
Врач общей практики Дэвид Вайнштейн предупредил, что безобидные на первый взгляд утренние привычки могут ощутимо вредить здоровью. Их список он назвал в беседе с изданием Daily Mirror.
Одной из самых распространенных ошибок специалист считает кофе натощак. По его словам, этот напиток обладает слабым мочегонным действием и провоцирует легкое обезвоживание, что может вызывать головную боль. Врач рекомендует начинать утро со стакана воды и лишь спустя время пить кофе.
Также он советует отказаться от готовых завтраков вроде сладких хлопьев — они перенасыщены сахаром и лишены питательной ценности. Пропуск завтрака тоже вреден: к середине утра организм потребует еды, и риск переедания в течение дня возрастет.
Не менее опасной привычкой Вайнштейн называет погружение в смартфон сразу после пробуждения. Это создает информационную нагрузку, провоцирует стресс и мешает настроиться на продуктивный день.
Кроме того, он советует не садиться сразу за руль или за компьютер — тело нуждается в разминке, чтобы «разогнать» кровоток после сна. Легкая зарядка или даже короткая прогулка перед началом дел помогут избежать недомогания.
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