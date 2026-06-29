Врач назвал утренние привычки, которые вредят здоровью

29 июня 2026, 09:05

Врач Вайнштейн назвал вредной привычкой пропуск завтрака

Фото: iStock/oatawa

Врач общей практики Дэвид Вайнштейн предупредил, что безобидные на первый взгляд утренние привычки могут ощутимо вредить здоровью. Их список он назвал в беседе с изданием Daily Mirror.