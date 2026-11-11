Врач назвала самое опасное для здоровья время суток

11 ноября 2026, 19:02

Гастроэнтеролог Пашрича: с 6 до 9 утра риск инсульта и инфаркта особенно высокий

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Врач-гастроэнтеролог из Гарвардской медицинской школы Триша Пашрича предупредила о повышенном риске сердечно-сосудистых катастроф в утренние часы — с шести до девяти утра. По ее данным, вероятность инсульта в этот период возрастает на 72%, а инфаркта — на 40%, пишет The Washington Post.





Специалист объяснила эту закономерность изменениями в работе организма после пробуждения. Утром снижается выработка мелатонина и повышается уровень кортизола, одновременно растет артериальное давление. Кроме того, тромбоциты становятся более склонными к слипанию, а концентрация белка, препятствующего растворению тромбов, увеличивается.





«Совокупность этих процессов может создавать условия для образования тромбов и повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно внимательно к утренним показателям давления следует относиться людям с артериальной гипертонией», — отметила Пашрича.

«Утреннее повышение риска не означает, что инфаркт или инсульт обязательно произойдет в эти часы», — подчеркнула врач.