Врач назвала самое опасное для здоровья время суток
Гастроэнтеролог Пашрича: с 6 до 9 утра риск инсульта и инфаркта особенно высокий
Врач-гастроэнтеролог из Гарвардской медицинской школы Триша Пашрича предупредила о повышенном риске сердечно-сосудистых катастроф в утренние часы — с шести до девяти утра. По ее данным, вероятность инсульта в этот период возрастает на 72%, а инфаркта — на 40%, пишет The Washington Post.
Специалист объяснила эту закономерность изменениями в работе организма после пробуждения. Утром снижается выработка мелатонина и повышается уровень кортизола, одновременно растет артериальное давление. Кроме того, тромбоциты становятся более склонными к слипанию, а концентрация белка, препятствующего растворению тромбов, увеличивается.
«Совокупность этих процессов может создавать условия для образования тромбов и повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно внимательно к утренним показателям давления следует относиться людям с артериальной гипертонией», — отметила Пашрича.
Врач рекомендовала пациентам с повышенным давлением не пропускать прием назначенных препаратов. При этом, по ее словам, самостоятельно переносить прием лекарств на вечер не нужно — важнее соблюдать предписанную схему лечения. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями Пашрича советует регулярно измерять давление по утрам до приема препаратов: это помогает отслеживать изменения показателей и оценивать эффективность терапии.
«Утреннее повышение риска не означает, что инфаркт или инсульт обязательно произойдет в эти часы», — подчеркнула врач.