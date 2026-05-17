Россиян предупредили о главной угрозе самогона
Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик заявила, что мнение, будто домашний самогон безопаснее покупного алкоголя, — это опасное заблуждение. Об этом пишет «Лента.ру».
Основная угроза самогона заключается в его способности образовывать метанол при брожении сахарных и фруктовых браг. В домашних условиях практически невозможно отделить метанол от пищевого этилового спирта. Токсикологи предупреждают, что даже 10 миллилитров метанола могут привести к слепоте, а доза в 30 миллилитров смертельна, отметила Чистик.
Специалист подчеркнула, что токсичны не только сам метанол, но и продукты его распада. Печень преобразует метанол в формальдегид и муравьиную кислоту, которые повреждают зрительный нерв и клетки головного мозга.
Чистик также указала на наличие в самогоне сивушных масел — смеси пропилового, бутилового и изоамилового спиртов. Эти вещества придают напитку резкий запах, усиливают его токсическое воздействие и вызывают сильное похмелье.
Врач добавила, что симптомы отравления самогоном проявляются через 12–24 часа после употребления. К ним относятся туман перед глазами, светобоязнь, головная боль и тошнота. Часто эти признаки принимают за обычное похмелье. Однако без своевременной помощи токсикологов человек может навсегда потерять зрение или умереть от отека мозга.
