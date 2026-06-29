Врач назвала безопасную норму потребления ультрапереработанных продуктов
Диетолог Залетова: ультрапереработанная пища может составлять до 10% рациона
Ультрапереработанные продукты могут занимать до 10% суточного рациона. Такое количество не принесет вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, с пищей, прошедшей множественные циклы промышленной обработки, в организм человека попадают конечные продукты гликирования и акриламид. Эти вещества запускают ряд воспалительных реакций. При отказе от таких продуктов снижаются риски возникновения атеросклероза и инсулинорезистентности.
«Эмульгаторы и стабилизаторы, которые придают многим ультрапереработанным продуктам структуру, при длительном употреблении разрушают защитный слой кишечника. Исключение же этих агентов из пищи позволяет ему регенерировать, а микробиому восстанавливать видовое разнообразие», — отметила Залетова в разговоре с Москвой 24.
Тем не менее врач отметила, что навязчивое стремление к «чистому» питанию может усиливать стресс, поскольку не всегда может удаваться контролировать прием пищи вне дома. Так, ультрапереработанная пища может составлять не более 10% от суточного рациона. Такое количество не будет наносить значительного вреда здоровью, заключила врач.