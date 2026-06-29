Врач назвала безопасную норму потребления ультрапереработанных продуктов

29 июня 2026, 18:11

Диетолог Залетова: ультрапереработанная пища может составлять до 10% рациона

Фото: iStock/lenakorzh

Ультрапереработанные продукты могут занимать до 10% суточного рациона. Такое количество не принесет вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По ее словам, с пищей, прошедшей множественные циклы промышленной обработки, в организм человека попадают конечные продукты гликирования и акриламид. Эти вещества запускают ряд воспалительных реакций. При отказе от таких продуктов снижаются риски возникновения атеросклероза и инсулинорезистентности.





«Эмульгаторы и стабилизаторы, которые придают многим ультрапереработанным продуктам структуру, при длительном употреблении разрушают защитный слой кишечника. Исключение же этих агентов из пищи позволяет ему регенерировать, а микробиому восстанавливать видовое разнообразие», — отметила Залетова в разговоре с Москвой 24.