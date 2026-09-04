Врач назвала безопасную норму сухофруктов в день

04 сентября 2026, 21:06

Врач Дианова: в день можно есть 20-30 граммов сухофруктов

Фото: istockphoto/5PH

Сухофрукты, которые многие считают полезной альтернативой кондитерским изделиям, могут нанести вред здоровью при неправильном употреблении. Их влияние на организм напрямую зависит от индивидуальных особенностей человека и количества продукта в рационе, заявила диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.





По словам специалиста, ключевым полезным компонентом сухофруктов является клетчатка, которая способствует нормализации стула, замедляет усвоение сахаров, снижает уровень холестерина, поддерживает микрофлору кишечника и помогает выводить токсины, пишет RT. Однако все эти преимущества реализуются только при условии достаточного употребления воды.



Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» отметила, что курага, изюм и чернослив содержат значительное количество калия и магния, необходимых для поддержания сердечно-сосудистой системы и нормального артериального давления. Кроме того, высокое содержание железа в этих продуктах способствует профилактике анемии, а антиоксиданты и витамины группы B положительно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Несмотря на высокую калорийность, небольшая порция сухофруктов обеспечивает длительное чувство насыщения, что помогает избегать употребления менее полезных сладостей, пояснила Дианова.



В группе риска — пациенты с сахарным диабетом второго типа, инсулинорезистентностью, жировой дистрофией печени и повышенным уровнем триглицеридов. Им следует строго контролировать потребление, поскольку скачок глюкозы после употребления фиников или инжира сопоставим с эффектом от чистого сахара.



Особую осторожность, по словам врача, должны соблюдать люди с синдромом раздражённого кишечника. Также диетолог обратила внимание на обработку сухофруктов диоксидом серы, которую производители используют для сохранения яркого цвета. Это вещество может провоцировать приступы бронхиальной астмы и кожные аллергические реакции. Детям до двух-трёх лет из-за риска удушья и незрелости пищеварительной системы сухофрукты рекомендуется давать исключительно в термически обработанном виде.



Наибольшую опасность представляют продукты, вымоченные в сахарном сиропе или обсыпанные сахаром, предупредила эксперт. Добавленная сахароза ускоряет развитие диабета, а липкая текстура таких изделий разрушает зубную эмаль.



