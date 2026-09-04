Врач предупредил сладкоежек об опасностях мармелада

04 сентября 2026, 20:55

Хирург Умнов: кислый мармелад вредит зубам и ЖКТ

Фото: istockphoto/Natalia Rusanova

Сладкоежки, предпочитающие кислые конфеты и мармелад, рискуют столкнуться с проблемами с зубами и желудком, если злоупотребляют этими лакомствами. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов установил безопасную дневную норму: не более двух–трех небольших штучек (20–30 граммов) в день.