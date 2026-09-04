Врач предупредил сладкоежек об опасностях мармелада
Сладкоежки, предпочитающие кислые конфеты и мармелад, рискуют столкнуться с проблемами с зубами и желудком, если злоупотребляют этими лакомствами. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов установил безопасную дневную норму: не более двух–трех небольших штучек (20–30 граммов) в день.
По словам эксперта, основная опасность кроется в кислой обсыпке на основе лимонной кислоты, которая в сочетании с сахаром агрессивно воздействует на организм, пишет «Газета.Ru». Такая кислота способствует вымыванию кальция из зубной эмали, делая зубы чувствительными и открывая путь кариесу.
Особенно вредны жевательные конфеты и леденцы, которые долго находятся во рту, усиливая разрушительный эффект. Стоматологи советуют после употребления таких сладостей обязательно прополоскать рот водой, чтобы снизить повреждение эмали.
Не менее серьезное влияние кислые сладости оказывают на желудочно-кишечный тракт. Если у человека есть склонность к гастриту, язве или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), кислота может спровоцировать изжогу, боли и рефлюкс. Хотя здоровый желудок способен нейтрализовать лишнюю кислоту, систематическое употребление создает неблагоприятный фон.
Врач также дал рекомендации для любителей натуральных кислых продуктов, таких как цитрусовые, ягоды и кисломолочные напитки. Их можно есть в количестве одной-двух порций в день, и ограничения для них менее строгие, однако кислота должна поступать в организм периодически, а не ежедневно, предупреждает Умнов.
Особое внимание специалист уделил непреодолимой тяге к кислому. Если такое пристрастие становится ежедневным и навязчивым, это может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.
Среди основных причин — дефицит витамина С, который сопровождается утомляемостью, частыми простудами и кровоточивостью десен, а также недостаток магния (выражается в судорогах, головных болях и раздражительности) или пониженная кислотность желудка, когда организм пытается компенсировать недостаток ферментов. В редких случаях тягу могут провоцировать кишечные бактерии или психологические факторы, такие как стресс и привычка.
Александр Умнов советует при непреодолимом желании съесть что-то кислое сдать анализы на уровень витамина С, магния и ферритина, а также проверить кислотность желудка с помощью гастроскопии. В большинстве случаев восполнение дефицитов помогает избавиться от этой привычки без последствий для здоровья.
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