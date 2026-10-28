Врач назвала главные риски для здоровья после 40 лет

28 октября 2026, 21:29

Врач Цинбал: курение и лишний вес ускоряют возрастные изменения после 40

Фото: Istock/AlexRaths

После 40 лет организм вступает в период естественных возрастных изменений: обмен веществ замедляется, гормональный фон меняется, накопленные особенности образа жизни начинают заметнее влиять на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиники» Елена Цинбал.





В беседе с RT врач заявила, что ключевую роль играет гормональная перестройка.

«У мужчин уровень тестостерона к этому возрасту может снизиться примерно на 15%. Это способствует замедлению обмена веществ, уменьшению мышечной массы и набору лишнего веса. У женщин постепенно сокращается выработка половых гормонов, что отражается на состоянии кожи и костей, репродуктивной функции и обменных процессах», — рассказала эксперт.