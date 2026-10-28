Врач назвала главные риски для здоровья после 40 лет
Врач Цинбал: курение и лишний вес ускоряют возрастные изменения после 40
После 40 лет организм вступает в период естественных возрастных изменений: обмен веществ замедляется, гормональный фон меняется, накопленные особенности образа жизни начинают заметнее влиять на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиники» Елена Цинбал.
В беседе с RT врач заявила, что ключевую роль играет гормональная перестройка.
«У мужчин уровень тестостерона к этому возрасту может снизиться примерно на 15%. Это способствует замедлению обмена веществ, уменьшению мышечной массы и набору лишнего веса. У женщин постепенно сокращается выработка половых гормонов, что отражается на состоянии кожи и костей, репродуктивной функции и обменных процессах», — рассказала эксперт.По словам Цинбал, к 40 годам у многих людей уже имеются хронические заболевания и вредные привычки. Малоподвижность, курение, лишний вес, повышенный холестерин и злоупотребление алкоголем ускоряют возрастные изменения и увеличивают нагрузку на организм. Особенно заметно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета 2-го типа.
Врач подчеркнула, что снизить риски помогает изменение образа жизни: регулярная двигательная активность не менее 10 тыс. шагов в день и сбалансированное питание с ограничением соли, сахара и жирной пищи.